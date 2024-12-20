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Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağır yaralanan Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya, burada kurtarılamadı.

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Olayı gören diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada dengesini kaybeden Kaya, iskeleden aşağıya düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Kaya, bahçedeki demir korkuluklara başını çarptı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesinde 6 Şubat depreminde az hasar alan binada çalışan boya ustası Sinan Kaya, elektrik hattına temas edince akıma kapıldı.

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