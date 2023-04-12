Sanko Park AVM 10. Geleneksel 23 Nisan Resim Yarışması kayıtları 10 Nisan’da başladı, 22 Nisan’da sona erecek. Yarışmaya katılacak tüm çocuklara çantalı okul setinin armağan edileceği yarışma, 5-8 ve 9-12 yaş grupları olmak üzere iki kategoride düzenlenecek.

Yarışmada 5-8 yaş grubunda birinci bisiklet, ikinci tablet, üçüncü akıllı saat ile ödüllendirilecek. 9-12 yaş kategorisinde ise birinciye laptop, ikinciye oyun konsolu, üçüncüye elektrikli bisiklet armağan edilecek.

Yarışmaya kayıtlar 10.00-22.00 saatleri arasında Sanko Park AVM danışma bankosundan yapılabilecek.

Yarışmaya 5-12 yaş arası çocuklar katılabilecek. Her katılımcının yalnız bir resimle katılabileceği yarışmanın teması serbest olarak belirlendi.

Resimler pastel boya kullanarak 35x50 boyutlu kağıda çizilecek. Yarışmada, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Muhammed Aliyev ile Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim öğretmenleri Hüseyin Yıldırım ve Özer Çağlar, jüri üyesi olarak görev yapacak.

Yarışma 23 Nisan 2023’te 11.00-18.00 saatleri arasında Sanko Park Ana Etkinlik Alanında canlı olarak gerçekleştirilecek olup, katılımcıya seansı kayıt sırasında bildirilecektir.

Katılımcıların ad, soyad ve yaş bilgilerinin eksiksiz olarak resim kağıdının arkasına yazılması gerekmektedir. Sonuçlar 2 Mayıs 2023’te açıklanacak olup, dereceye girenlere ödülleri 6-7 Mayıs 2023’te teslim edilecek.



Kaynak : PHA