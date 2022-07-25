Belediyeler Birliği toplantısı Samsat’ta yapıldı

Adıyaman Belediyeler Birliği Temmuz ayı toplantısı Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat'ın ev sahipliğinde, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç başkanlığında, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Samsat ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya katılan belediye başkanları birliğin çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek başladığı konuşmasında, "Adıyaman Belediyeler Birliği toplantısı ilçe ve belde belediye başkanlarımızın katılımıyla Samsat Belediye Başkanımız Halil Fırat'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Alınan kararların memleketimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Misafirperverliğinden dolayı Sayın Fırat'a ve toplantıya katılım sağlayan tüm başkanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: PHA