AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda Büyükşehir ekibi Adıyaman’da 500 binanım hasar tespitini yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan inşaat mühendisleri ve teknikerlerinden oluşan 10 kişilik bir ekip, 4 günde 500 binada hasar tespiti yaptı.

Büyükşehir ekibi hasar tespit çalışmalarında bodrum kattan başlayıp kolon ve kirişlerde kırılma olup olmadığı kontrol ederken, çatlağı bulunan kolonlar çekiç ve örs yardımıyla kırılıp detaylı olarak inceledi.

Dıştan hasar görünmeyen binalarda ise gerekli yerlere bildirilip numune analizi için ekip çağırılırken, binaların taşıyıcı sistemleri olan kolon ve kirişlerde hasar olması durumunda ise bina ağır hasar olarak nitelendiriliyor.