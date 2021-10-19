Yoğun bakımda tedavi gören doktordan aşı çağrısı - Videolu Haber

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının önüne geçebilmek için Sağlık Bakanlığı tarafından yurt genelinde aşılama çalışmaları devam ediyor.

30 gündür Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alınan ve vatandaşlara aşı çağırısında bulunan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Doktoru Siraç Erten, yoğun bakımda vatandaşlara aşı çağırısında bulundu.

"Çocuklarıma, aileme hasret kaldım"

Covid-19 aşısını ihmal ettiğini ve pişmanlık duyduğunu belirten Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Doktoru Siraç Erten, "Herkese merhabalar, Ben bir hekim olarak Covid-19 aşısını ihmal etmiştim. Covid-19 hastalığına yakalandım ve bu süreçte akciğerlerim ağır hasarlar aldı. Yaklaşık 1 aydır hastanede bu süreçte toparlandım çok şükür ama hala daha tedavi almaya devam ediyorum. Çocuklarıma, aileme hasret kaldım bu süreçte. Herkesten ricam aşılarını olsunlar bu Covid-19'a karşı tedbir alsınlar" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise, yayınlanan videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşarak aşı çağrısını yeniledi.

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