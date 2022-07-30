Yıldırım: Çay, kahve ve bitki çayları su yerine geçmez

Isınan havayla birlikte terleme ve buharlaşmanın artmasının sıvı ihtiyacını artırdığını anımsatan Yıldırım, “İnsan vücudunun neredeyse yüzde 70’i sudan oluşmaktadır. Hücre içinde gerçekleşen tüm hayati metabolik olaylar için suya ihtiyaç vardır. Su, aynı zamanda eklemlerin kayganlığını da sağlar” diyerek suyun neden gerekli olduğuna dikkat çekti.

Yeterli sıvı alınmadığında sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini kaydeden Yıldırım, şu uyarıları yaptı:

"Yeterli su ihtiyacı sağlanmadığında böbrek fonksiyonları bozulur ve böbrekler kalıcı olarak hasar görebilir. Böbrekler atması gereken metabolik atıkları su yetersizliğinde atamamaktadır ve bu görev karaciğere kalmaktadır. Bu durumda karaciğere fazla yük bindiği için vücutta yağ depolama oranı artar. Susuzluktan en çok etkilenen diğer organ ise deridir. Cilt susuz kaldığında kuruluk ve kırışıklıklar oluşacaktır. Ciltte kuruluğa bağlık döküntüler gerçekleşebilir ve yaşlanma hızlanır. Bağışıklık sistemini destekleyen su yetersiz alındığında vücudun çalışması bozulacağı için bağışıklık düşer. Buna bağlı olarak hastalanma oranı artar. Bağırsak sisteminde su mikrobiyatayı besler ve yeterli sıvı alınmadığında kabızlık sorunu ortaya çıkar. Emziren annelerde anne sütünün miktarını arttıran en önemli faktör su içimidir. Süt üretimi azalır. Baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu, halsizlik ve dalgınlık yetersiz sıvı alımında ciddi sorun oluşturur."

Sağlıklı bir bireyin günlük ortalama su içmesi gereken miktarın kilogram başına 35 ml olarak hesaplandığına vurgu yapan Yıldırım “Örneğin 50 kg olan 1,7 litre, 60 kg olan 2,1 litre, 70 kg olan 2,4 litre su içmelidir. Bu miktarlar terlemeye, yapılan spora ve ihtiyaçlara göre değişir. Böbrek hastaları doktorlarının önerdiği miktarlarda su içmelidirler” ifadelerini kullandı.

"Doğru bilinen yanlışlardan biri de çay, kahve, bitki çaylarının su tüketimi yerine tüketilmesidir. Çay, kahve ve bitki çayları su yerine geçmez” diyen Yıldırım, aksine diüretik (idrar söktürücü) oldukları için fazla çay, kahve ve bitki çayı tüketimin vücuttan fazla su atımı sağlayarak, ödem sorunu oluşturduğunun altını çizdi.

Su tüketimini artırmak için yapılabileceklere de değinen Yıldırım, şu bilgileri paylaştı:

“ - Su içmek için susamayı beklemeyin. Eğer su içmeyi unutuyorsanız kendinize miktar ve saat hedefleri koyun. Alarm kurun veya su içmeyi takip eden uygulamaları telefonunuza indirerek hatırlatıcı kurabilirsiniz.

- Suyun tadını sevmiyorsanız aroma katmak için suyunuzun içine limon dilimleri, nane, tarçın, meyve parçacıkları gibi taze doğal besinlerden yardım alabilirsiniz.

- Su yerine gazlı içecek içme alışkanlığınız varsa sade maden suyunu tercih edin. Eğer böbreklerinizde rahatsızlık yoksa günde iki şişe maden suyu içebilirsiniz.

- Motivasyonu artırmak için dikkat çekici renkli şişeler veya suluklar alabilirsiniz. Gördükçe su içmenizi hatırlatır.

- Günlük içtiğiniz su miktarını takip edin ve hedefe ulaşana kadar her gün içtiğiniz su miktarını kademeli olarak artırın.

- İçtiğiniz her çay, kahve ve bitki çaylarının yanına bir büyük bardak su koyun ve bunu alışkanlık haline getirin.”