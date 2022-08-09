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Uzmanından doğru vitamin kullanımına ilişkin uyarı

Vitaminlerin sağlıklı bir vücut için gerekli olduğunu ancak fazlasının vücutta birçok zarara yol açabileceğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sercan Cansaran,"Yeterli ve dengeli bir beslenme ile vücudun vitamin ihtiyacı çoğunlukla karşılanabilir. Ancak gebelik ve yaşlılık gibi bazı fizyolojik durumlarda, bazı çevresel faktörlerle, bazı hastalıklar veya ilaç tedavisi durumlarında vitamin ihtiyacı artabilir. Bu durumlarda vitamin takviyesi elzemdir" dedi.

09 Ağustos 2022 Salı 14:18
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Uzmanından doğru vitamin kullanımına ilişkin uyarı

Uzm. Dr. Sercan Cansaran, vitaminlerin vücutta birçok görevi ve sağlıklı yaşamın önemli bir parçası olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Cansaran, “Bazı vitaminler vücut içerisinde sentezlenebilse de büyük çoğunluğunu dışardan besinler yoluyla almamız gerekmektedir. Vitaminlerin büyük kısmı bitkisel ve hayvansal besinlerde bulunur. Günümüzde dünyadaki nüfus artışı ve ekonomik koşullar nedeniyle hızlı ve ucuz besin üretme gerekliliği ortaya çıkmış, bu da besin kalitesi ve içeriğinde eksilmelere neden olmuştur. Bunun sonucu olarak da insanlarda vitamin desteği alma eğilimi ortaya çıkmıştır. Bu şüphesiz ki haklı bir eğilimdir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken bir durum vardır; vitamin fazlalığı ve bu fazlalığın verebileceği zararlar. Özellikle yağda çözünen vitaminlerde (A, D, E, K) bu ihtimal artmaktadır” diye konuştu.
Vitaminler fazla alındığında oluşabilecek hastalıklar
D vitamininin fazla alınmasının zehirlenmeye neden olabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Cansaran, şunları söyledi:
"Artmış D vitamini vücutta kalsiyum fazlalığına, bu da kalp hastalıklarına ve böbrek taşlarına sebep olabilir. A vitamini ise fazla alındığı zaman ciltte koyulaşmaya, pullanmaya, kafa içi basıncının artmasına, baş ağrısına ve görme sorunlarına neden olabilir. E vitamini fazlalığı kalp hastalıklarına, kanamalı inmeye, demansa, kansere eğilimli olmaya yol açabilir. C vitamini fazlalığı böbrek taşı oluşumuna neden olabilir. K vitamini fazlalığı ise kan pıhtılaşması ile ilgili hastalıklara sebep olabilir. Yeterli ve dengeli bir beslenme ile vücudun vitamin ihtiyacı çoğunlukla karşılanabilir. Ancak gebelik ve yaşlılık gibi bazı fizyolojik durumlarda, bazı çevresel faktörlerle, bazı hastalıklar veya ilaç tedavisi durumlarında vitamin ihtiyacı artabilir. Bu durumlarda vitamin takviyesi elzemdir. Vitamin ihtiyacını karşılamanın en kolay ve ideal yöntemi; kişinin yaşı, yan hastalıkları, yaşadığı çevre, sosyoekonomik durumuna göre oluşturulmuş yeterli ve dengeli bir beslenme planıdır. Vitamin takviyesi ihtiyacı düşünüldüğünde doğru yaklaşım, hekime veya beslenme uzmanına başvurulmasıdır. Kan tetkikleri ile kişinin vitamin seviyeleri ölçtürülür. Buna göre vitamin desteğine ihtiyacı olup olmadığı ve ihtiyacın miktarı belirlendikten sonra, hemen her şeyde olduğu gibi yarar zarar dengesi gözetilerek vitamin takviyesi alınabilir."

 

Kaynak: PHA
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