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SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 2’nci, hemşirelik bölümü 4’üncü sırada yer aldı

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı'nın (ÜniAr) “Popüler Programların Mezun Memnuniyeti 2022 Raporu”na göre 199 devlet ve vakıf üniversitesinin mezun öğrencilerine yapılan ankette, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 2’nci, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4’üncü sırada yer aldı.

04 Ağustos 2022 Perşembe 19:31
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SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 2’nci, hemşirelik bölümü 4’üncü sırada yer aldı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Başarılı bir gelecek için sağlam temeller atmaya devam ediyoruz” dedi.
Sağlıkla ilgili mesleklerin günümüzde popülaritesini ve önemini koruyarak yoğun bir şekilde tercih edilmeye devam ettiğini belirten Prof. Dr. Dağlı, “SANKO Üniversitesi olarak yoğun bir tercih dönemi geçiriyoruz. Adayların teveccühü, mezunlarımızın takdirleri en büyük motivasyon kaynaklarımız” ifadelerini kullandı.
“Öğrencilerimize verdiğimiz eğitimlerin SANKO Üniversitesi mezunları olarak onların iş yaşamında tercih edilmeleri, bizler için paha biçilemez bir ödül” diyen Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti:
“Mütevelli Heyetimizden ve SANKO Ailesinden aldığımız destek ve güçle gerek akademik gerekse idari kadromuzla başarılı geleceğin mimarı sağlık profesyonelleri yetiştirme misyonumuzdan ödün vermeden yolumuza devam ediyoruz. 
Kökleri Gaziantep’te, dalları Türkiye’yi kuşatan, meyvelerini tüm dünya ile paylaşmak isteyen bir üniversite olarak mezunlarımıza başarılar diliyor, bu güzel sonuçların alınmasında katkısı olan Mütevelli Heyetimize, akademik ve idari kadromuza, öğrencilerimize, velilerimize ve tüm SANKO Ailesine teşekkür ediyorum. Bilimin aydınlattığı yolda, nice başarılar elde etmek dileğiyle.” 
SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor. 
Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi. 

 

Kaynak: PHA
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