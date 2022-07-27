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SANKO üniversitesi Hastanesi’nden yeni bir hizmet

SANKO Üniversitesi Hastanesi, modern teknolojilerle hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Pankreas ve safra yolu hastalıklarının tanı ve tedavisinde ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreotagrafi) cihazı kullanılmaya başlandı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:06
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SANKO üniversitesi Hastanesi’nden yeni bir hizmet

Endoskopik bir yöntem olan ERCP ile ameliyata gerek kalmadan safra kanalı taşları çıkarılabiliyor, safra kanalı darlıkları ve buna bağlı tıkanma sarılıkları tedavi edilebiliyor.
 SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nimet Yılmaz hem tanı hem de tedavi için kullanılan bir yöntem olan ERCP ile tek işlemle hastanın tanı ve tedavisinin mümkün olabildiğini söyledi.
Doç. Dr. Yılmaz, ERCP işleminin, “Safra kanalında olan safra taşları ve çamurlarının temizlenmesinde”, “Safra kanalı darlıklarının genişletilmesinde”, “Safra kanalını daraltan veya tıkayan kanserlerde stent takılarak, normal safra akışının sağlanması ve sarılığın giderilmesinde”, “Sklerozan Kolanjit gibi bazı karaciğer hastalıklarının tanısında”, “Pankreas kanalı tıkanıklıklarına neden olan kanser ve taşların tanı ve tedavisinde” ve “Safra kanalının paraziter hastalıklarında” yapılabileceğine dikkat çekti.
ERCP işlemi öncesi sürekli kullanılan ilaçların isimlerinin doktora iletilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Yılmaz, “ERCP işlemi öncesinde 6-8 saatlik açlık olması gereklidir. Bu ilaçların arasında kanama riskini artıran ilaçlar var ise önceden kesilmesi gerekecektir. İşlem anestezi altında uyutularak yapılmaktadır” dedi.
Doç. Dr. Yılmaz, ameliyata gerek kalmadan hem tanı konulmasını hem de tedavi edilmesini sağlayan ERCP cihazının kullanımı ve işlemin yapılışını şöyle özetledi:
“Duodenoskop denilen ucunda ışıklı kamera sistemi bulunan yandan görüşlü endoskop cihazı ile ağızdan girilerek safra kanalı ve pankreas kanalının ortak açıldığı on iki parmak bağırsağında bulunan papilla denilen kısma ulaşılır.Milimetrik boyutlu bu orifise (deliğe) yine milimetrik bir kateter ile girilerek safra kanalına ulaşılıp kontrast madde verilir ve o bölgenin görüntülenmesi sağlanır. İşlem sırasında kanalları görebilmek için hekim floroskopi adı verilen röntgen de kullanır.”
ERCP işlemi yapılan hastanın verilen anestezik ilaçların etkisi geçene kadar süre gözlemde tutulduğunu belirten Doç. Dr. Yılmaz, “İşlem sırasında hava verildiği için şişkinlik ve gaz hissi olabilir. Karın ağrısı olmadığı sürece gözlem sorası normal yemeğini yiyebilir. Fakat işlem sonrası karın ağrısı, ateş, üşüme ve titreme olursa mutlaka ilgili hekime haber verilmelidir” uyarısında bulundu.
ERCP işlemi sırasında stent takılmış ise stentin görevini tamamlayıncaya kadar kaldığını aktaran Doç. Dr. Yılmaz, “Plastik stentler genellikle 2-3 ay kanalda kalır. Bu sürenin sonunda hasta mutlaka kontrole gitmeli ve stenti çıkarılmalıdır. Eğer hastanın daha uzun süre stent takması gerekirse plastik stentlerin düzenli aralıklarla yenisiyle değiştirilmesi gereklidir” ifadelerini kullandı.
 Doç. Dr. Yılmaz, “SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde başarıyla uyguladığımız ERCP ile ameliyata gerek kalmadan safra ve pankreas kanalına ulaşılabilmektedir. Açık cerrahi işlem olmadığı için işlem sonrası gününde veya ertesi gün hasta taburcu olmaktadır” diyerek sözlerini tamamladı.

 

Kaynak: PHA
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