Sağlık Müdürü Öz, aşı çalışmalarına katıldı

Yaklaşık 2 yıldır süren korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının yanı sıra kentin bir çok noktasında ikna ve aşı çalışmaları devam ediyor.

Sağlık görevlileri tarafından sürdürülen Fatih Mahallesi'nde aşı çalışmalarına katılan Adıyaman İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, vatandaşların merak ettiği soruları cevaplayarak, aşı olmaları konusunda ikna etmeye çalıştı.

Aşı çalışmalarını takip eden Öz, korona virüs salgınının önüne geçilebilmesi için aşı yapılması gerekliliğini belirterek, vatandaşları aşı olmaya davet etti.