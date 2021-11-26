Sağlık ekiplerinden ’sessiz katil’ uyarısı

Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezinde görevli sağlık ekipleri, kış ayında meydana gelen karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Meydana gelebilecek karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. İshak Karakurt, gece yatmadan önce hava ne kadar soğuk olursa olsun soba içerisine kömür veya benzeri maddelerin ilave edilmemesi gerektiğini söyledi.

Kokusu ve rengi olmayan ’sessiz katil’ karbonmonoksit gazına karşı önemli bilgiler paylaşan Başhekim Karakurt, “Soba zehirlenmelerinde özellikle tedbir çok önemli. Çünkü karbonmonoksit gazı tatsız, kokusuz, görülmeyen bir gazdır. İnsanlar nasıl zehirlendiğinin farkına varamıyor. Bir soba zehirlenmesinden şüphelendiğimiz de özellikle ilk başta baş ağrısı ile başlar, baş dönmesi ve bir uyku hali çöker. Bunlar olduğunda hemen 112’yi arıyorsunuz. Biz sağlıkçılar hemen olay yerine ekip gönderiyoruz. Ama hemen havalandırma yapıyorsunuz. Kendiniz o odadan çıkıp temiz havanın olduğu bahçeye ya da dışarıya çıkmanız gerekmektedir ki etkilenme süreniz az olsun. Geçen sene bizlere Adıyaman genelinde 144 vaka düştü. Maalesef bunlardan biri de iki kız kardeş. Biri 11, diğeri 16 yaşındaydı ve hayatını kaybetti. Bu tür üzücü olayların olmaması için lütfen tedbirlerimizi alalım. Sobalarımızı bilinçli yakalım, hayatlarımızı yakmayalım” dedi.

Sağlık görevlilerinden Tekbir Koçak Dikbaş ise konuşmasında, “Soba zehirlenmeleri kış aylarında çok sık rastladığımız bir tablo. Önce kapı ve pencereleri açacağız sonrasında ise hemen 112’yi arayacağız ve dışarı çıkacağız. Bol oksijenli bir ortama geçeceğiz. Soba zehirlenmesi semptomlarında baş ağrısı, mide bulantısı ve solunum sıkıntısı meydana gelmekte. Bu tür durumlarda yapacağımız ilk şey kapı ve pencereler açılacak, bol oksijenli bir ortama geçilecek ve 112 aranarak beklenilecek” diye konuştu.

iha