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Obez hastaya Harran Üniversitesi Hastanesi’nde başarılı ameliyat - Videolu Haber

Şanlıurfa’da 101 kilo ağırlığındaki kadına fazla kiloları ve sağlık problemleri nedeniyle başvurduğu Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'nde uzman ekip tarafından yapılan mide küçültme ameliyatının ardından 79 günde 22 kilo vererek 79 kiloya düştü.

21 Temmuz 2022 Perşembe 11:46
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Obez hastaya Harran Üniversitesi Hastanesi’nde başarılı ameliyat - Videolu Haber

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde obezite problemiyle başvuran kadına başarılı şekilde bir mide küçültme ameliyatı yapıldı. Harran Üniversitesi Hastanesine gelen 101 kilo ağırlığındaki hasta Havva Gamsız, kilolarından dolayı etrafındakilerin "hamile misin? " sözüne üzülünce zayıflamaya karar verdi.  Fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başlayan ve sürekli kilo almaya devam eden 35 yaşındaki Gamsız, çevresindekilerin kilolarıyla ilgili sözleri üzerine kilo verme kararı aldı.
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Servisine başvuran Havva Gamsız’a Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Elkan tarafından başarılı bir mide küçültme ameliyatı yapıldı.
Başarılı bir mide küçültme ameliyatı geçiren Havva Gamsız, ameliyatın ardından geçen 79 günde 22 kilo vererek 79 kiloya kadar düştü.
Kiloları nedeniyle sosyal hayatında çok zorluklar yaşadığını söyleyen ve düzensiz beslendiğini belirten Havva Gamsız, uzun yıllar fazla kilolarından kurtulmak için çok çaba harcadığını ifade etti.
Sevdiği elbiseleri giyemediği için mağazada eli boş çıktığında çok üzüldüğünü belirten Gamsız, "Kilolarım nedeniyle aynaya bile bakamıyordum. Kendimi ayna karşısında görmek istemiyordum. Kilolarım nedeniyle etrafımdakilerin bana şöylesin böylesin demelerini çok üzülüyordum. İstediğim elbiseleri giyemiyordum. İşimde çok zorlanıyordum. Kilolarım ayaklarıma basınç yapıyordu. Çoğu zaman damarlarımda patlamalar oluşuyordu. Bunun için çoğu zaman dışarı çıkıp gezemiyordum çünkü nefesim kesiliyordu" dedi.
Yaşadığı zorlukların yanı sıra çevresindekilerin "Hamile misin?" diyerek dalga geçmesinin kendisini rencide ettiğini anlatan Gamsız, şu değerlendirmede bulundu:
"Mersin'de bayan kuaförlüğü yaptığını ve işimden dolayı çoğu zaman ayakta olduğum için çok zorlanıyordum. Kilolarım 100'ü geçmişti. Sağlık sorunları yaşamaya başladım. Bunun yanında beni görenlerin bana hamile misin demeleri beni çok üzüyordu. Bununla birlikte sevdiğim birçok şeyi artık yapamıyordum” diye konuştu.
79 günlük sürede 22 kilo verdiğini ifade eden Havva Gamsız şunları söyledi:
“Harran Üniversitesi Hastanesine başvurduğumda 101 kiloydum. Yapılan ameliyatın ardından 79 günde 22 kilo vererek 79 kiloya kadar düştüm. Hedefim birkaç ayda 60 kiloya kadar inmek, azimle bunu başaracağıma inanıyorum. Harran Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına teşekkür ediyorum."
“Türkiye Obezitede Avrupa'yı Geçmiş Durumda”
Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Elkan, çağımızın hastalığı olan obezitenin Türkiye'de de her geçen yıl artığını söyledi. Obezite ile ilgili ciddi önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çeken Elkan, "Maalesef obezite Türkiye'de çok yaygın. Dünyada da istatistiksel olarak da obezite konusunda Avrupa'yı geçmiş durumdayız. Sağlık Bakanlığımız obeziteyle mücadeleye büyük önem veriyor, tedavisinin mutlaka yapılmasını öneriyoruz. Obezite kesinlikle cerrahi değildir. Öyle bir algı oluşmasın.
Her obeziteyi ameliyata alalım diye bir düşüncemiz yok. Cerrahi müdahale öncesi mutlaka diyet spor öneriyoruz. Bunlar çok önemli öyle ki hasta birinci ve ikinci derece obezite ise kesinlikle ameliyat önermiyoruz.
Basit bir ameliyat gibi görünmemesi gerekiyor. Ameliyatların güvenilir ekipler tarafından yapılması gerekiyor. Mersin'den gelen ve kilolarından şikayetçi hastamızı ameliyat ettik. Çok başarılı bir operasyon oldu. Başta Şanlıurfa’da olmak üzere Türkiye’nin her ilinden hasta alıyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: PHA
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