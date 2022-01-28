Gerger'de hamile kadın 6 saatte hastaneye ulaştı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, Gerger ilçesine bağlı Gurgenli köyü Hırcık mezrasında 3'üncü çocuğa hamile olan Ayşenur Kızılkaya'nın doğum sancısı tutması üzerine yakınları sağlık görevlilerinden yardım istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorluk yaşanan mezrada sağlık görevlileri İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekiplerinin greyderle karı temizlemesinin ardından paletli ambulansla Kızılkaya'ya ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından paletli ambulansa bindirilen Kızılkaya, 6 saat süren yolculuğun ardından Gerger Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Kızılkaya'nın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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