Gençlik ve Spor'dan sağlık çalışanlarına jest

Sağlık-Sen Sendikası ile Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında tüm sağlık çalışanları ve aileleri Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tüm spor tesislerinden ve hizmetlerinden 7/24 ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının tüm dünyayı ciddi şekilde etkilediğine dikkati çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile halkın sağlığı için durmaksızın 7/24 risk altında çalıştığına dikkat çekti.

“Sağlık çalışanları tüm insanlık için birer kahraman”

Fikret Keleş, düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada; “Sağlık çalışanlarının günlük yaşamın içerisinde yaşadıkları stresten spor yaparak uzaklaşabilmeleri için tüm spor tesislerimizi ve imkanlarımızı seferber edeceğiz. Pandemi sürecinde en büyük özveriyi ve fedakarlığı sağlık çalışanlarımız canları pahasına da olsa göstermeye devam ediyor. Ben bütün sağlık çalışanlarına sabır diliyorum. Covid-19 salgınında her gün yüzlerce can kaybı yaşıyoruz. Ben hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavi görenlere de rabbimden şifa diliyorum. Sağlık çalışanlarına minnet borçlu olduğumuzu her fırsatta dile getiriyorum. Onlar tüm insanlık için birer kahraman. Onlarla ilgili farkındalığı artırmak da açıkçası insanlık olarak bizlerin onurlu bir vazifesi. İşte bugün sağlık çalışanlarına olan minnetimizi, şükranlarımızı ifade etmek için Sağlık- Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakup Çelik ile beraber büyük bir adım atıyoruz. Tüm Sağlık Çalışanlarımıza tüm imkanlarımızı seferber ederek tesislerimizden 7/24 yararlanmalarına açmış durumdayız. Umarım spor yaparak stresten uzakta zaman geçirebilirler” dedi.

Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakub Çelik ise, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde devam eden coronavirüs vakalarının tespiti ve tedavi sürecinde özveri ile çalışan sağlık emekçileri için Adıyaman’da bulunan tüm spor tesislerini açarak bizlere destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş’e bu örnek davranışlarından dolayı tüm sağlık çalışanları ve sendikamız adına teşekkür ederim. Umarım devam eden bu zorlu süreçte sağlıkçılarımız zaman bulabildiklerinde istedikleri branşta spor yaparak günlük yaşamın stresinden azda olsa uzaklaşabilirler. Ben sağlık çalışanlarımıza şimdiden sağlıklı ve spor dolu günler diliyorum” diye konuştu.