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Ergun: Spor engelli ve sağlıklı tüm insanları sosyalleştirir ve yaşam değerlerini paylaşmayı öğretir

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun, “Spor, engelli ve sağlıklı tüm insanları sosyalleştirir, güzel kötü tüm yaşam değerlerini bir arada paylaşmayı öğretir” dedi.

08 Aralık 2022 Perşembe 10:45
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Ergun: Spor engelli ve sağlıklı tüm insanları sosyalleştirir ve yaşam değerlerini paylaşmayı öğretir

Prof. Dr. Ergun, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı’nca, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Dünya Engelliler Farkındalık Günü” etkinliğinde “Hayata Spor ile Tutunan Engelsiz Kalpler” konulu sunum yaptı.
Sporun ruhsal yapıya sağladığı desteğin yanında disiplin, rekabet ve arkadaşlık hislerini uyandırarak kişinin bağımsızlığını kazanmasında ve benliğinin oluşmasında ciddi bir rol oynadığını anlatan Prof. Dr. Ergun, bedensel engelli bireylerin yapabileceği spor etkinlikleri konusunda şunları kaydetti:
“Seçilecek olan spor türü bedensel engelli bireyin kapasitesine uygun olmalı, yetersizliklerini fazla zorlamamalı ve engelin fonksiyonel iyileşmesine yardım etmelidir. Seçilen spor dalı engelli bireyin yetenekleri ve ilgisi doğrultusunda olmalıdır.” 
Engelli bireylerin rekreasyonel (boş zamanı değerlendirme) aktivitelere ve spora yönlendirilme kriterlerine değinen Prof. Dr. Ergun, şöyle devam etti: 
“Fiziksel ve mental yetenekler belirlenerek, psikolojik ve sosyal eksiklikler saptanabilir. Kişiye özel alınması gereken önlemler belirlenebilir, eğitim için gerekli koşullar sağlanır, kişiye özel olası komplikasyonlar saptanabilir, aktiviteler esnasında uygun protez, cihazlara (protez/koltuk değneği gibi) gereksinim olup olmadığı saptanır.”
Engelliler sporunun tarihsel sürecine dikkat çeken Prof. Dr. Ergun, “The Stoke Mandeville Hospital’da 1948’de Sir Ludwig Guttman tarafından organize edilen ve tekerlekli sandalyedeki engellilerin rehabilitasyonu için uygulanan çeşitli sportif aktiviteler engelli sporunun başlangıcıdır” ifadelerini kullandı.
Engelli 16 bireyin tekerlekli sandalye basketbol, masa tenisi ve okçuluk dallarında sportif etkinlikler yaptığını ve ilk Paralimpik Oyunların 1960 yılında Roma Olimpiyatları’nın ardından gerçekleştirildiğini anımsatan Prof. Dr. Ergun, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ülkemizde ise Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu çalışmalarına 1991’de kurulan Özürlüler Spor Federasyonu ile başlamış ve 4 engel grubu olan görme, işitme, zihinsel ve bedensel engelli bireylerde çalışmalarına 2000 yılına kadar devam etmiş, bu yıldan itibaren 4 ayrı federasyon oluşturulmuştur. 
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 2000 yılından beri çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derneği ise 2002 senesinde kurulmuş, Uluslararası Paralimpik Komitesi’nin (IPC) Türkiye temsilcisi olarak tanınan tek resmi kuruluştur.”
Prof. Dr. Ergun, ülkemizin katıldığı paralimpik olimpiyatları ve aldığı madalyaları ise şöyle özetledi:
“- 1992 Barselona Paralimpik Oyunlarında sadece temsil edilmiştir.
 - 2000 Sydney’de bir sporcu,
- 2004 Atina’da sekiz sporcu (bir altın, bir bronz olmak üzere iki madalya)
- 2008 Pekin’de 16 sporcu (bir altın, bir bronz olmak üzere iki madalya)
- 2012 Londra’da 67 sporcu (bir altın, beş gümüş, beş bronz olmak üzere 11 madalya)
- 2014 Sochi’de iki sporcu        
- 2016 Rio’da 79+2 sporcu (üç altın, bir gümüş, beş bronz olmak üzere dokuz madalya)  
- 2020 Tokyo’da 87 sporcu (iki altın, dört gümüş ve dokuz bronz olmak üzere 15 madalya) ile katılım sağlarken, 2024 Paris’e daha fazla sporcu ile katılmak istiyoruz.
Bu başarıların yanında uluslararası platformda, Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımımız 2017 Avrupa Şampiyonu, Ampute Futbol Milli Takımımız 2017 Avrupa Şampiyonu, Ampute Futbol Milli Takımı 2022 Dünya Şampiyonu olmuştur.”
Toplumda engelli bireylerin yeterlilikleri ve yetenekleri hakkında farkındalık oluşturmak ve bu konuda gerekli eğitimi sağlamak en büyük hedeflerimizden biridir” diyen Prof. Dr. Ergun, yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı: 
“Aileleri bilinçlendirmek ve yönlendirmek. Tüm kurum, kuruluş, yerel yönetimler, sivil toplum örgütlerinin entegrasyonunu sağlayarak bir yapılanma içinde yakın uzak hedefleri gerçekleştirmede birlikte hareket etmek.” 
Etkinlik kapsamında Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde SANKO Üniversitesi tarafından kurulan stantta üniversite bölümleri tanıtıldı, Fizyoyaşam Kulübü öğrencilerinin de katkısıyla uygulamalarla ilgili bilgiler verildi.
Standı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Serdar Tolay, Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu Genel Sekreteri Ayhan Bahçeli ile Gaziantep Futbol Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları da ziyaret etti.

Kaynak: PHA
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