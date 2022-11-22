Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
4.764,44
ALTIN
1.043,85
DOLAR
18,61
STERLİN
22,11
EURO
19,11

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Alan, Sağlıklı yaşam için kış mevsimi önerilerde bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Sevgi Alan, kış aylarında yapılması gerekenleri sıraladı.

22 Kasım 2022 Salı 15:56
17 Okunma
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Alan, Sağlıklı yaşam için kış mevsimi önerilerde bulundu

Kış aylarında beslenme önerilerinde bulunan Gölbaşı Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Sevgi Alan,"Güne zinde başlamak için kahvaltınızı atlamayın. Kaliteli beslenme için 3 ana öğün -3 ara öğün  Vitamince zengin kış sebzelerinden olabildiğince tüketmek faydalı. Özellikle kök sebzeler, karnabahar ve lahananın besleyici özellikleri çok fazla. Kış meyvelerinden biri olan nar vücut için en güçlü antioksidanlardan biri, turunçgillerin c vitamin kaynağı olduğu ve c vitaminin bağışıklık sistemininim güçlü bir savaşçısı olduğu tartışmasız bir gerçek olup kış aylarında sık sık tüketilmeli. Kafeinli, gazlı içecekler , hazır işlenmiş meyve suları yerine doğal bitki çayları tüketmek çok faydalı olacaktır."dedi.
Üst solunum yolları için kapalı alanlardan uzak kalınmasının faydalı olacağını söyleyen Alan,"Soğuğun vücut direncini düşürmesi, kapalı yerlerde uzun süre kalınması ve buraların iyi havalandırılmaması, sigara dumanı, yetersiz ve dengesiz beslenme kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarının hızlı yayılmasına neden oluyor. Özellikle yaşlılar için bu risk daha fazla önem arz ediyor. Doğru beslenme, vücut ısısını korumaya ve hijyen kurallarına dikkat etmek, doktor tavsiyesi dışında ilaç kullanmaktan kaçınmak gibi önlemler, üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı en güçlü silahlarımız. Koronavirüs ile hayatımıza giren maske kullanımıyla da üst solunum yolu enfeksiyonlarını çoğunlukla engellemek mümkün." Şeklinde konuştu.
Ortam sıcaklığı, sağlıklı uyku ve düzenli aktivitelerin faydalı olacağını belirten Alan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Evin ısısının, oturma odasında 21 derece ve evin diğer bölümlerinde en az 16 derece civarında olması uygun olur. Gece boyunca yatak odası ısısının 18 derecenin altına düşmemesine dikkat edilmeli. Ancak, ısınma yöntemleri oda havasını kurutarak rahatsızlıklara neden olabilir. Bu nedenle odanın nem oranını düzenleyecek uygun tedbirler alınmalı; kalorifer üzerine su dolu kaplar koymak gibi. Kaliteli bir uykunun zihinsel sağlığı, fiziksel sağlığı ve hayat kalitesini korumaya destek olur. Uyku düzenindeki bozulmalar sağlık ve günlük yaşam üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Yetersiz veya kalitesiz uyku motivasyon ve konsantrasyon güçlüklerine, çabuk öfkelenmeye, tolerans kaybına, yorgunluğa ve tükenmiş hissetmeye, ruhsal ve bedensel çökkünlüğe sebep olabilir. Yetişkinler için 7-9 saat uyku yeterli olur. Sağlıklı bir uyku için uyuma ve uyanma saatleri mümkün olduğunca aynı olması gerekir. Uyku hijyeni sağlanmalı, uyku düzenini bozacak yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalı , yatmadan hemen  önce egzersiz yapılmamalıdır. Hem beden hem de ruh sağlığımız için düzenli egzersiz yapmalı ve bu rutini hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getirmeliyiz. Düzenli egzersiz yapıldığında vücudunda kan akışı hızlanır. Mutluluk hormonu salgılandığı  için çok daha iyi hissedilmesine neden olur. Birçok hastalık nedeni olarak gösterilen obeziteye karşı mücadele için egzersiz yaşamın olmazsa olmazlarından . Gerek evde gerek dışarıda çeşitli egzersizler uygulanabilir. Mesela uyanınca esneme hareketleri yapabilir, açık havada yürüyüşleri yapılabilir. İşte, oturduğun yerde de masa egzersizleri yapabilirsin. Hatta hayatının her anına hareket katarak, mesela asansör yerine merdiven kullanarak, daha aktif olunabilir. Su, insan hayatı için oksijenden sonra en önemli ikinci ihtiyaç olarak gösteriliyor. Ter, tükürük, idrar gibi vücut sıvılarının üretimi, atıkların atılması, suda eriyen besinlerin emilimi, eklemlerin ve gözün kayganlaşması, vücut ısının düzenlenmesi su ile mümkün oluyor. Toplamda her gün ortalama 2500 ml su kaybedilir.  Yiyeceklerden aldığımız su ise bu ihtiyacın sadece yüzde 20-30’unu karşılamaya yeter. Vücut susuz oluncaya kadar susama hissi ortaya çıkmaz. Dolayısıyla susamadan önce su içmek çok önemlidir. Sağlıklı bir hayat için mutlaka günde 2-3 litre su içmeliyiz."

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mevsimsel depresyon riski kadınlarda 4 kat daha fazla
Mevsimsel depresyon riski kadınlarda 4 kat daha fazla
Türkiye’de enfeksiyona bağlı ölüm nedenleri arasında zatürre ilk sırada yer alıyor
Türkiye’de enfeksiyona bağlı ölüm nedenleri arasında zatürre ilk sırada yer alıyor
Doç. Dr. Kurtuluş: Kaliteli bir yaşam için akciğer sağlığı önemlidir
Doç. Dr. Kurtuluş: Kaliteli bir yaşam için akciğer sağlığı önemlidir
Hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı - Videolu Haber
Hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı - Videolu Haber
Sarıkabadayı: 37 haftadan önce doğan bebekler prematüre kabul edilir
Sarıkabadayı: 37 haftadan önce doğan bebekler prematüre kabul edilir
Elbeyli: Akciğer kanseri ülkemizde ve dünyada en sık görülen kanser türlerinden biridir
Elbeyli: Akciğer kanseri ülkemizde ve dünyada en sık görülen kanser türlerinden biridir
Obezite sağlıklı yaşam için risk
Obezite sağlıklı yaşam için risk
Sağlıkçılar meme kanserine dikkat çekti
Sağlıkçılar meme kanserine dikkat çekti
Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde meme kanserine dikkat çekildi
Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde meme kanserine dikkat çekildi
SANKO Üniversitesi’nde 'Adolesan İdiopatik Skolyoz Kursu'
SANKO Üniversitesi’nde 'Adolesan İdiopatik Skolyoz Kursu'
Asoğlu'ndan, Dünya Ruh Sağlığı Günü mesajı
Asoğlu'ndan, Dünya Ruh Sağlığı Günü mesajı
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Emzirme Haftası etkinliği düzenlendi
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Emzirme Haftası etkinliği düzenlendi
'Sağlıklı Gölbaşı Kansersiz Hayat' projesi farkındalığı
'Sağlıklı Gölbaşı Kansersiz Hayat' projesi farkındalığı
Hastanın kalp çıkışına sıkışan yabancı cisim kasıktan alındı
Hastanın kalp çıkışına sıkışan yabancı cisim kasıktan alındı
Jandarmadan kan bağışına destek
Jandarmadan kan bağışına destek
Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Dönmezler SANKO’da
Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Dönmezler SANKO’da
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden bölgede ilk
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden bölgede ilk
Nemrut Dağı'nda turistlere ilkyardım eğitim
Nemrut Dağı'nda turistlere ilkyardım eğitim
Doç. Dr. Coşkun: Stres zekâ gelişimini olumsuz etkiliyor
Doç. Dr. Coşkun: Stres zekâ gelişimini olumsuz etkiliyor
Adıyaman'da HAP yönetici eğitimi düzenlendi
Adıyaman'da HAP yönetici eğitimi düzenlendi
Boyun bölgesindeki şişlikler ihmal edilmemeli
Boyun bölgesindeki şişlikler ihmal edilmemeli
Tüberküloz laboratuvarı bölgeye hizmet verecek
Tüberküloz laboratuvarı bölgeye hizmet verecek
Süper film ambalaj 'TSE Covıd-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni yeniledi
Süper film ambalaj 'TSE Covıd-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni yeniledi
Mevsim geçişinde solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat
Mevsim geçişinde solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat
Çocuklarda inmemiş testis tedavisi
Çocuklarda inmemiş testis tedavisi
Genç Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanlığına Selma Gündüz getirildi
Genç Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanlığına Selma Gündüz getirildi
Çocuk hastalıkları Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde ele alındı
Çocuk hastalıkları Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde ele alındı
Demirgüç: Fizyoterapistlik, saygınlığını koruyan ve her dönem tercih edilen bir meslektir
Demirgüç: Fizyoterapistlik, saygınlığını koruyan ve her dönem tercih edilen bir meslektir
Çocuklarda ekran süresi uzadıkça göz problemleri artıyor
Çocuklarda ekran süresi uzadıkça göz problemleri artıyor
Kabızlık problemi yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı
Kabızlık problemi yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim