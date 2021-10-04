Başhekim Kömüroğlu’ndan aşı çağrısı

Hayatımızı kaybetmemek için mutlaka aşı olunmasının gerekliliğine değinen Başhekim Kömüroğlu, "Adıyaman Ağız ve Diş sağlığı Merkezi'mde 30 Eylül 2021 perşembe günü 4. doz aşımızı olduk. Sağlığımızı ve hayatımızı kaybetmemek için mutlaka aşı olunması gerekiyor. Ben 4 doz aşı oldum. Önce bakanlığımızın önerileri doğrultusunda 2 doz inaktif aşı olduk. Şu anda 2 doz da Biontech aşısı oldum. Herhangi bir yan etkisi olmadı. O yüzden aşı olarak sağlıklı kalabiliriz. Çünkü bu virüsün başka bir ilacı yok virüse karşı tek silah aşıdır. Aşı olalım kovide yakalanmayalım yakalansak dahi hafif atlatalım. Dedikodulara inanarak aşı olmamak korona virüse davetiye çıkarmaktır. Yoğun bakım ünitelerindeki aşısızlar göz önüne alınarak aşılanmamız lazım. Aşı olarak sağlığımızı ve hayatımızı kaybetmeyelim” dedi.

Ağız ve diş sağlığı merkezinde bir aşı odası oluşturulduğunu belirten Başhekim Kömüroğlu, tüm vatandaşların hafta içi mesai saatleri içerisinde Biontech aşısını randevu almadan gelip yaptırabileceklerini söyledi.