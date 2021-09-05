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Adıyamanlı diyetisyenden ezber bozan açıklama - Videolu Haber

Adıyaman’da hizmet veren diyetisyen Esra Zengin, ezbere diyet listelerinin aksine yöresel beslenme şekline göre liste oluşturduğuna dikkat çekerek, “Öyle ezbere diyet listeleri yazmıyoruz. Kişi geliyor mesela bizim yöremizde tava, lahmacun türü yemekler oluyor biz bunları haftadan haftaya değişiklik göstererek yazabiliyoruz, sürdürülebilir olmasına önem gösteriyoruz.” dedi.

05 Eylül 2021 Pazar 14:46
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Adıyamanlı diyetisyenden ezber bozan açıklama - Videolu Haber

Diyetisyen Esra Zengin, Perre Haber Ajansı (PHA) muhabirine kilo vermek için yapılan diyet listelerindeki çok bilinen yanlışları anlattı. 

"Ekmek sofraların baş tacıdır” 

Sabahları aç karnına limonlu su içmek yağ yakar algısının ya da termal taytların zayıflattığı algısını değerlendiren Zengin, şu bilgileri verdi: 

“Çok bilinen yanlışların arasında sabahları aç karnına bu limonlu su içmek yağ yakar algısı var tamamen yanlış. Örnek vermek gerekirse; bir kalıp yağın üzerine limon sıktığınızda nasıl yağ yakmıyorsa limonlu su içtiğimizde de yağ yakımı gerçekleşmiyor. Bir ikincisi ekmek kilo aldırır algısı çok var. Bence ekmek sofraların baş tacıdır. Ekmekte vücudumuzun temel ihtiyacıdır fakat gerektiğinden fazla ne yenilirse o kilo yapar. Ekmeğimizin türünü ve miktarını ayarladığımız sürece herhangi bir “kilo alışı gerçekleşmez.  

“Termal tayt zayıflatmaz” 

Termal taytlar zayıflatır diye bir algı var. Termal taytlar zayıflatmıyor sadece vücuttan su atıyor. Yağ yakımını sağlamıyor oda bilinen bir yanlış. Aç kalarak zayıflayacaklarını düşünüyorlar. Ama buda yanlış sağlıklı beslenerek üç ana öğün üç ara öğün şeklinde beslenerek kendimizi aç bırakmadan, kan şekerimizi düşürmeden beslendiğimiz zaman daha çok acıkıyoruz. Karbonhidrat, yağ, şekerli şeyler daha çok yediğimiz için bize bunlar kilo aldırıyor. Dengeli beslenirsek kan şekerimizde dengede kalıyor ve gayet güzel bir şekilde kilo verimi gerçekleşiyor.  

Öğün atlamamak gerekiyor öğün atladığımızda ileriki öğünlerde daha çok yeme isteği geliyor. Bu kilo aldırıyor. 

Kişiye göre ve öğünlerimizin çeşitliliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Her gün mutlaka belli besin gruplarına yer vermeliyiz. Bunlar; süt, sebze, meyve, tahıl, et gibi. Yağ tüketimini azaltmamız özellikle katı yağlardan uzak durmamız gerekiyor. Bunlar tereyağı, margarin. Daha çok sıvı yağda pişirme yöntemlerimizden kızartmadan uzak durmamız çok önemli. Gerek daha çok fırında, haşlama, buharda pişirme yöntemlerini kullanmamalıyız. Abur cubura kesinlikle kısıtlama getirmemiz hiçbir şekilde hayatımızda bulundurmamız gerekiyor. Daha çok lifli besinler ve günde 2.5 litre su tüketmeye özen göstermeliyiz, mutlaka egzersiz yapmalıyız.” 

“Lahmacunu da yemek isteyenin listesine yazıyoruz”  

Kişiye özel diyet listeleri hazırladığını aktaran Zengin, “Öyle ezbere diyet listeleri yazmıyoruz. Kişi geliyor mesela bizim yöremizde tava, lahmacun türü yemekler oluyor biz bunları gayet haftadan haftaya değişiklik göstererek yazabiliyoruz. Sürdürülebilir olmasına önem gösteriyoruz. Biz kişiye herkese özel listeler uyguladığımız için kişi geliyor lahmacun yemek istiyor lahmacunu gayet diyet listelerine yazıyoruz. “ dedi. 

“Bölgesel diyet diye bir şey yok” 

Birçok danışanından bölgesel yağlanmaya yönelik diyet listesi talep edildiğine dikkat çeken Zengin, “Gördüğüm üzere karın bölgemde yağlanma var, basen bölgemde yağlanma var deniliyor ve bize göre bir diyet listesi talep ediyorlar. Bölgesel diyet diye bir şey yok. Bölgesel nasıl zayıflarız egzersiz artı diyet bir yağlanma var ise ona göre egzersiz veriyoruz.” ifadelerine yer verdi.  

“Pandemi de herkesin metabolizması bozuldu” 

Zengin, pandemi sürecinde beslenmede bir dengesizlik söz konusu olduğunu daha çok hareketsizlikten dolayı herkesin metabolizması bozulduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Hareketliliğimiz kısıtlandı ve yeteri kadar enerji harcayamadık buda vücudumuzda yağa dönüştü ve obezite çoğaldı. Diyet yaparken mutlaka egzersiz yapılmalı, diyet tek başına bir yere kadar sonuç verir. Daha sonra egzersiz yaparak mecburen yağ yakımını arttırmamız gerekiyor. O yüzden egzersiz şart.  

Dünya Sağlık Örgütüne göre, haftalık 1 veya 1.5 kilo vermek ideal aylık olarak ise 4 ile 6 kilo en ideali ancak göz önünde bulundurmamız gereken durumlar var. Bazı insanların metabolik hastalıkları olur tiroitleri çalışmıyor ayda 2 veya 3 kilo verebiliyor. Mesela 100 kilo üstü insan geliyor o ayda 10 kilo verebiliyor. Kişiden kişiye değişen bir durum.”

Kaynak: (PHA) - Perre Haber Ajansı
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