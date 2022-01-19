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Adıyaman'da karda mahsur kalan hastaların yardımına sağlık ekipleri yetişti - Videolu Haber

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde nefes darlığı yaşayan Bekir Uçak (62) ve Gerger ilçesinde doğum yapacak olan Yüksel Doğan'ın (36) yardımına sağlık ekipleri yetişti.

19 Ocak 2022 Çarşamba 21:52
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Adıyaman'da karda mahsur kalan hastaların yardımına sağlık ekipleri yetişti - Videolu Haber

Yoğun kar yağışının yaşandığı Sincik ilçesi bağlı İnlice Beldesinde nefes darlığı şikayetiyle Bekir Uçak (62) sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri, paletli ambulansla 4 saatlik süren çalışmayla Uçak'a ulaştı. Sağlık görevlileri tarafından paletli ambulansa alınan Uçak'a oksijen tedavisi uygulayarak, Sincik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Uçak'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Gerger ilçesine bağlı Onevler köyünde Yüksel Doğan'ın (36) doğum sancısı tutması üzerine sağlık görevlilerinden yardım istedi. Yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede sağlık görevlileri tarafından 3 saat süren çalışmanın üzerine kar paletli ambulans ulaşıldı. Doğum sancısı tutan Doğan, paletli ambulansla Gerger Devlet Hastanesi'ne götürüldü.  Acil serviste tedaviye alınan Doğan'ın sağlık durumu iyi olduğu ve 5'inci doğumu olduğu öğrenildi.
"Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum"
Karla mücadelede devletin her türlü imkanlarını seferber ettiklerini belirten Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar; "İlimizi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bir yandan belediye, özel ödare ve karayolları ekiplerimiz yol açma çalışmalarını sürdürürken, sağlık problemi yaşayan vatandaşlarımız için sağlık müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Sincik ilçemize bağlı İnlice Beldesi Fırat Mahallesi'nde astım ve yüksek tansiyon hastası olan 62 yaşındaki Bekir Uçak isimli vatandaşımızın solunum sıkıntısı yaşaması üzerine yakınları tarafından durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekiplerimiz kar paletli ambulansla yaklaşık 3,5 saat süren bir yolculuk sonunda hasta vatandaşımıza ulaşarak gerekli müdahaleyi yaptılar. Kar paletli ambulansla Sincik Devlet Hastanesi'ne sağlıklı bir şekilde sevki gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde bir hamile hastamızın sancısı tutması üzerine aynı şekilde ulaşılarak tedavi altına alındılar. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, zorlu hava şartlarında özverili bir şekilde işlerini yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Hastaneye ulaştırılan hastalar ise sağlık görevlilerine teşekkür etti.

 

Kaynak: PHA
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