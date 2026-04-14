Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) heyeti, Adıyaman'da faaliyet gösteren yerel radyo kuruluşlarının sahipleri ve yöneticileriyle kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Sektörün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve geleceğe yönelik stratejilerin ele alındığı toplantıda, özellikle teknolojik dönüşüm ve kurumsal iş birlikleri ön plana çıktı.

Toplantıya RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan başta olmak üzere, İletişim ve Bilim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hüyük, Haysiyet Kurulu Üyesi Hamit Özpolat ile Şanlıurfa merkezli radyo kuruluşlarının temsilcisi İsmet Polat katılım sağladı. Adıyaman'daki yerel medya temsilcilerinden Selahattin Alptekin, Ramazan Güler, Bülent Özdüzen, Uğur İrendeli ve Hakan Çalışkan da toplantıda bulundu.

Toplantının ana gündem maddelerinden birini RATEM'in Türkiye genelinde yürüttüğü çalışmalar oluşturdu. Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gerçekleştirilen iş birlikleri ve çeşitli meslek birlikleriyle imzalanan protokoller hakkında katılımcılara bilgi verdi. Yayıncıların telif hakları, resmi ilan süreçleri ve sektörel destek mekanizmalarına ilişkin güncel gelişmeler detaylı biçimde ele alındı.

Görüşmelerde ayrıca, radyo yayıncılığında yaşanan teknolojik dönüşüm süreci kapsamlı şekilde değerlendirildi. Geleneksel yayıncılık anlayışının dijital platformlarla entegre edilmesi gerektiği vurgulanırken, internet yayıncılığı, mobil uygulamalar ve yeni nesil yayın araçlarının yerel radyolar açısından zorunluluk haline geldiği ifade edildi. RATEM heyeti, teknolojinin sunduğu imkanların etkin kullanımıyla yerel radyoların daha geniş kitlelere ulaşabileceğine dikkat çekti.

Toplantı kapsamında söz alan Adıyamanlı radyo temsilcileri, bölgesel yayıncılık faaliyetleri sırasında karşılaştıkları ekonomik, teknik ve idari sorunları dile getirerek çözüm önerilerini paylaştı. Katılımcılar, sektörel dayanışmanın güçlendirilmesi ve yerel medyanın desteklenmesi yönündeki beklentilerini RATEM yönetimine iletti.

Karşılıklı görüş alışverişinin sağlandığı toplantı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ve iş birliği mesajlarının ardından sona erdi.

