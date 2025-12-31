Kulüp, olumsuz hava koşullarına ilişkin yaptığı ön bilgilendirme açıklamasında, ihtiyaç halinde imkânları dâhilinde sahada olacaklarını duyurmuştu. Bu çağrının ardından kulüp üyeleri, kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyen sürücülere destek sağladı; araçların güvenli alanlara çekilmesine ve yoluna devam edebilmesine yardımcı oldu. Çalışmaların gün boyu ve gece saatlerinde de aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kulüp adına açıklama yapan Emrah Parlar, zorlu şartlarda dayanışmanın önemine dikkat çekerek, sürücülere kış koşullarında güvenli sürüş uyarılarında bulundu. Parlar, kar ve tipide ani gaz, fren ve direksiyon hareketlerinden kaçınılması; hızın düşük tutulması, takip mesafesinin artırılması ve motor freninin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşün düştüğü durumlarda kısa far ve sis farlarının kullanılması, patinajda gazın kesilmesi ve çekiş ekipmanlarının (kış lastiği, zincir) hazır bulundurulmasının önemine işaret etti.

Perre Off-Road Kulübü yetkilileri, olumsuz hava koşullarında zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını, çıkılması halinde ise kış donanımı olmadan yola çıkılmamasını tavsiye ederek, sahadaki çalışmaların ihtiyaç oldukça devam edeceğini bildirdi.

