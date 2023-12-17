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Alınan bilgiye göre, Bilecik Pazaryeri ilçe kavşağında Bozüyük’ten Bilecik’e seğir halinde bulunan M. E idaresindeki 43 ACJ 605 plakalı otomobil, yolun kaygan olması sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu T. D. idaresindeki 54 AGT 624 plakalı tıra arkadan çarptı.

Yaşanan kazada otomobilde yolcu olarak bulunan G.E hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M. E yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kazanın yaşandığı bölgeye 112 Acil Servis, Polis, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü M. E ye ilk müdahale kaza yerinde yapılırken yaralı sürücü 112 Acil Servis Ekipleri ile Bilecik Eğitim ve Araştırması Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.