Alınan bilgiye göre olay, dün akşam Dumlupinar Mahallesi'nde meydana geldi.

Atatürk Caddesi üzerinde plakası açıklanmayan otomobil Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Polis ekiplerince otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi. Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken alkollü olduğu tespit edilen sürücü C.T'ye 6 bin 453 TL ceza kesilerek ehliyetine el konulurken, otomobilde bulunan T.A.,ile birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA