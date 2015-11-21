Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Şahan idaresindeki 02 AZ 503 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı’nda sürücüsü öğrenilemeyen 02 SA 506 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Şahan ağır yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil Serviste müdahale edilen Şahan’ın sağlık durumun ciddiyetini koruyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BHA

Muhabir: Adıyaman Haber