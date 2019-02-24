Adıyaman’da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, güvenlik korucusu olduğu öğrenilen Muttalip O., idaresindeki 02 EB 817 plakalı hafif ticari araç ile Nasır Ç. idaresindeki 31 L 9020 plakalı otomobil, Gölbaşı- Pazarcık Karayolunda çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Muttalip O. ile araçta yolcu olarak bulunan Ahmet K. ve diğer araçtaki Zeynep Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kazada yaralanan Muttalip O. ile Ahmet K.’nın güvenlik korucusu olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.