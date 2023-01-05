Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların ihbarıyla kırsal alanda bitkin halde bulunan nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde "kırmızı listede" yer alan çizgili sırtlan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Koruma altına alınan çizgili sırtlan, Şanlıurfa rehabilitasyon merkezine götürüldü. Burada tedavisinin ardından çizgili sırtlan, tekrardan doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

ADIYAMAN (PHA)