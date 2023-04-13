Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Adıyaman'daki 2206 metre rakımlı Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Nemrut Dağı’nda heykeller kısmen beyaza büründü.

Dün akşamdan itibaren başlayan kar yağışı ile misafirlerini ağırlayan Nemrut Dağı’nda kar kalınlığının 2 ile 4 santimetre arasında değiştiği ve karın yağışı haberini alan ziyaretçilerin fotoğraf çektirmek için zirveye çıktığı bildirildi.



Kaynak : PHA