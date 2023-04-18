Bedensel engelli Ayşe Yücel; depremde evlerinin yıkıldığını ve tekerlekli sandalyesinin enkaz altında kaldığını, geçen zaman içinde zor şartlar altında olduğunu ve İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Ali Çelik beye ulaşarak durumunu anlattığını söyledi.

Engelli Koordinatörü Ali Çelik, durumunu tespit ettiklerini Ayşe Yücel'e hayırseverlerin de desteğiyle tekerlekli sandalyesini hediye ettiklerini dile getirdi.

Çelik, Deprem sonrası engelli kalan vatandaşlara Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tekerlekli sandalye desteğinde bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak : PHA