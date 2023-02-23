Bursa'nın Mudanya ilçesinde 11 gündür açlık grevinde olan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Kayhan Turan’ın Çağrışan’da yapmak istediği hastane projesinin mevcut haliyle kanuna aykırı olduğunu öne süren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Dr. Turan'ın yanlış beyanlar ve açlık grevi ile algı oluşturmaya çalıştığını iddia etti.

2009 yılında 2 kat olan, günümüzde ise 11 katlı olarak planlanan projenin yapılmak istendiği alanda Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe, teknik birim müdürleri ve CHP Mudanya İlçe Başkanı Ömer Aydın ile birlikte açıklama yapan Başkan Türkyılmaz, yapılmak istenen özel hastanenin 2018 yılında yürürlükte olan 2019’da mahkeme kararı ile iptal edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı alanında olduğunu anımsattı.

Söz konusu bölgenin 1/5 bin Ölçekli Planları'nın 2020 yılında, 1/1000’lik planlarını da 2019 yılında iptal edildiğini belirten Başkan Türkyılmaz, "Daha önce de söylediğim gibi, şu anda 1/1000 ölçekli Çağrışan- Göynüklü Uygulama İmar Planı Revizyonu’nu hazırlamaktayız. Tamamlanmasına çok az da bir süre kaldı. Plan hazırlanırken parsel parsel inceleme yapıyoruz. Her ne kadar projeyi bizim onayladığımız ifade edilmiş ise de süreç parsel bazında, Büyükşehir Belediyesi’nce verilen imtiyazlarla işlemiştir. 2018 yılında yürürlükte olan 2019’da mahkeme kararı ile iptal edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na göre proje onaylamak, ruhsat vermek iş ve işlemlerin yapılması belediyelerin görevidir” dedi.

"KENDİSİNİ MUHATAP ALMAYACAĞIM!"

Kendisinin hastane yapılmasına karşı olmadığını ifade eden Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, gündeme getirilen özel ortopedi hastanesinin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan plan notlarıyla 34 metreye çıkarıldığını, kat ve emsal artışı olan bu parsele ilişkin jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun bulunmadığını iddia etti.

2009’da 2 kat imarlı, 6,5 metre yüksekliğindeki parsele, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce 2016 yılına kadar yapılan plan revizyonlarında “parsele özel” değişikliklerle 34 metre yüksekliği ve 44 bin 316 metrekare yapılaşmaya imkan tanındığını öne süren Türkyılmaz, "Kimsenin fırsatçılık yapmasına geçit vermem. Hukuken yapılması gereken neyse o yapılacak. Kendisini muhatap almayacağım. Depremi bahane ederek hastaneyi gündeme getiren Kayhan Turan gerçekten duyarlı bir insansa, bölgede en çok ihtiyaç duyulan branşa sahip bir hekim olarak deprem bölgesine gidip bir can kurtarabilirdi” diye konuştu.

İmar planı iptalken kanunun gerektirdiği gibi, bölgeye yeni bir yapı yapılması için izin veremeyeceklerinin altını çizen Türkyılmaz, "Parselin yapılaşma koşullarını incelerken üst ölçekli planlara göre de uyumsuzluklar tespit ettik. Kayhan Turan, kendi parseli bazında plan yapılmasını istemektedir. Belediyemiz kayıtlarında Kayhan Turan’ın parseline ilişkin imar haklarının korunmasını talep eden dilekçesi dışında, bahsettiği Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 24. Maddesine istinaden plan kapsamında etaplama yapılmasını talep eden ya da parseline özgü uygulama imar planı dosyasının onaylanmasını talep eden bir dilekçesi bulunmamaktadır. Turan’ın başından beri böyle bir talebi yokken ve tek talebi kendi parselinin yapılaşma haklarının aynen korunmasıyken, Marmara Depremi’ni sebep göstererek, hepimizin hassasiyetini kullanarak gün be gün gelişen ve değişen taleplerde bulunmaktadır” diye konuştu.

DR. TURAN DA, BAŞKAN TÜRKYILMAZ'IN HALKI KANDIRDIĞINI ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Hatırlanacağı gibi, kendisine ait arsaya Uluslararası Ortopedi Hastanesi yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı’ndan 5 yıl içinde faaliyete başlamak üzere 3 yıl önce izin alan Op. Dr. Kayhan Turan, Mudanya Belediyesi’nden yapı inşaat izni alamaması dolayısıyla 13 Şubat’ta başlattığı açlık grevine başlamıştı. Söz konusu grev açıklaması sonrasında Dr. Turan'a basın yoluyla yanıt veren Başkan Türkyılmaz'ın 11 kat olarak iddia ettiği projenin 11-12 kat olmadığını belirten Dr. Turan ise, Türkyılmaz'a karşı verdiği yanıtta "2 katı otopark olan bodrum katlar ve giriş üstü 3 kat dahil olmak üzere toplam 8 kat olduğunu bilmiyor musunuz? Çünkü projemiz belediyenizde var ve üstelik bu projeye onay da verdiniz. Doğru olmadığını bile bile 11-12 kat demeniz, yalan beyan değil mi? Halkı kandırmak değil mi?" diye sormuştu.