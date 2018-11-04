Adıyaman’da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen ve kaza sonrası olay yerinden kaçtığı iddia edilen 02 BG 740 plakalı hafif ticari araç ile Cebrail Payam idaresindeki 02 LA 765 plakalı motosiklet Karapınar Caddesi üzerinde çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Cebrail Payam yaralanırken hafif ticari araç sürücüsünün de aracı bırakarak olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Payam olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulunarak kazaya karıştıktan sonra aracını bırakıp kaza yerinden kaçtığı iddia edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.