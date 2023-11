Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, beraberinde ilgili birim amirleriyle Çelikhan ilçesinde okul ziyaretleri, değerlendirme toplantıları ve kurum ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kurum ziyaretleri kapsamında Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz'ü ve Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut'u makamında ziyaret etti. Kaymakam ve Belediye Başkanıyla ilçenin eğitim durumu ve yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Çelikhan temasları kapsamında daha sonra Çelikhan Ortaokulunu da ziyaret eden İl Müdürü Ali Tosun burada idareci öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. İdareci ve öğretmenlerle yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Müdürümüz öğrencilerle de sohbet ederek gelecek planları hakkında hasbihal etti.

Öğretmenler odasında öğretmenlere hitap eden Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun şunları söyledi:

"Asrın felaketi diye nitelendirilen depremi yaşamış bir il olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci kolaylaştıracak olan en önemli topluluk eğitim camiasıdır. Bundan dolayı sizlere güveniyor ve destek bekliyoruz.

Her zaman "Ne yapacaksak öğretmen arkadaşlarımızla birlikte ne yapacağız, ne başaracaksak onlarla başaracağız" diyen bir Bakanımıza sahibiz. Aynı zamanda eğitimi önceleyen, işimizi kolaylaştıran ve istediğimiz her alanda bize destek olan bir Valimiz var. İlgilerini ve selamlarını ileterek konuşmama başlamak istiyorum.

Unutmayalım ki, biz bir neslin ihyası ve inşası gibi kutsal bir görevi yerine getiriyoruz. Öğretmenler odasında, bu sorumluluğun farkında bir meslek grubunun mensupları olarak bir araya geliyoruz. Bunu asla unutmamamız gerekiyor.

Branşımız, üstlendiğimiz görev, okuttuğumuz alan ne olursa olsun, hepimiz öğretmeniz ve ben öğretmen olmaktan her zaman gurur duydum, bundan sonra da gurur duyacağım. Yaptığımız iş ve sorumluluğumuz gerçekten çok zor ve çok önemli. Bu süreçte destek istediğiniz her alanda her zaman yanınızdayım. Bana ulaşmak istediğiniz her an ulaşabilirsiniz.

Adıyaman ilinde eğitim alanında yapılması gereken ne varsa hep birlikte bu işi gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bu sürecin sonunda güzel başarılar elde edeceğimize inancımız tamdır.

Bugün, Çelikhan ilçemizde eğitimi masaya yatırıyoruz. Beraberimizde gelen diğer arkadaşlarımız kendi birimleriyle ilgili okulları ziyaret ediyorlar. Notlar alacaklar, okul idarecileri ve öğretmenlerle görüşecekler. Destek olabileceğimiz her konuyu değerlendireceğiz ve Çelikhan ilçemizde eğitim alanında en iyiyi yapmak için çaba sarf edeceğiz. Bu konuda gösterdiğiniz çabalarınız için Çelikhan ilçesinde görev yapan tüm eğitim çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim."



