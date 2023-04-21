Yayımladığı mesajında deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlara acil şifalar dileyen Milletvekili Tutdere, “Sevginin, kardeşliğin ve umudun simgesi olan bayramlar, insanları aynı düşünce ve duygular etrafında birleştiren, aramızdaki bağlarını güçlendiren en özel günlerdendir. Bu bayram, birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu bayram, diğer bayramlardan çok farklı ve eksik; bir daha böyle acıların yaşanmaması için umutlarımızı yeniden yeşertmek, güzel günler için mücadelemizi büyütmemiz gerekiyor.

Millet olarak tesellisi mümkün olmayan büyük bir acı yaşıyoruz. Meydana gelen deprem felâketi hepimizi derinden etkiledi, kapanması güç yaralar açtı. Fakat, acımız ne kadar büyük ve derin olursa olsun gelecek güzel günlere olan inancımız ve umudumuz tam. El ele vererek bu zor günleri atlatacak, birlikteliğimizden doğan bu kuvvetli bağ sayesinde eski güzel günlerimize tekrar döneceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyor, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifa dileklerimi iletiyorum. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar; sevginin, kardeşliğin, barışın ve birlikteliğin hâkim olduğu nice bayramlar dilerim." dedi.

Kaynak : PHA