Adıyaman'ın 2022 Yılı Yatırım Programı'ndaki 21 sağlık yatırımının ödenek beklediğinin altını çizen Milletvekili Tutdere, Adıyaman Merkez’e bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki Aile Sağlığı Merkezi ihtiyacını dile getirerek Yeşilyurt Mahallesi’ne Aile Sağlığı Merkezi talebinde bulundu.

"Adıyaman'ın Yatırım Programı'ndaki 21 sağlık yatırımı ödenek bekliyor"

TBMM Genel Kurulu’nda Adıyaman’ın sağlık alanındaki eksiklerinden bahsederek yirmi yıllık AKP iktidarının Adıyaman'daki sağlık tesisi eksiklerini verdiği onlarca söze rağmen hala gidermediğinin altını çizen Milletvekili Tutdere, “Yirmi yıldır iktidar olan AKP, Adıyaman'daki sağlık tesisi eksiklerini verdikleri sözlere rağmen bir türlü gideremedi, inşaatlarına başladıkları tesisleri de bitirmedi. Adıyaman'ın 2022 Yılı Yatırım Programı'ndaki 21 sağlık yatırımı ödenek bekliyor. İlimizin birçok yerleşim yerinde yeni sağlık tesisine ihtiyaç duyulmaktadır.” dedi.

"Yeşilyurt sakinleri Aile Sağlığı Merkezlerinin bir an evvel yapılmasını bekliyor"

Adıyaman Merkez’e bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki Aile Sağlığı Merkezi ihtiyacını gündeme taşıyan Milletvekili Tutdere, mahalle sakinlerinin aile sağlığı merkezlerinin bir an evvel yapılmasını beklediklerini dile getirdi.

Yeşilyurt Mahallesi’ndeki ASM ihtiyacını gündeme taşıyan Milletvekili Tutdere, “Acil sağlık tesisine ihtiyaç duyulan yerleşim yerlerinden biri de yoğun bir nüfusa sahip olan Yeşilyurt Mahallemizdir. Yeşilyurt Mahallesi halkı aile sağlığı merkezlerinin bir an evvel yapılmasını bekliyorlar.” ifadelerini kullandı.

"Adıyaman'ın ödenek bekleyen sağlık tesislerine gerekli ödenekleri ayırın"

Yeşilyurt Mahallesi’ne Aile Sağlığı Merkezi yapılması için Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adıyaman Valiliği’ne çağrıda bulunan CHP’li Tutdere,"Buradan Cumhurbaşkanına, Sağlık Bakanına ve Adıyaman Valiliğine açıkça çağrı yapıyorum: Adıyaman'ın ödenek bekleyen sağlık tesislerine gerekli ödenekleri ayırın, hastanelerimizdeki makine teçhizat ihtiyaçlarını, eksiklerini bir an evvel giderin, Yeşilyurt ASM'nin inşaatına bir an evvel başlayın." şeklinde konuştu.