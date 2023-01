Gazetecilik mesleğinin, özellikle çok büyük fedakârlıklar isteyen ve zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu ifade eden Taş; kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan siz değerli gazetecilerimiz zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken diğer taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini kamuoyuna yansıtarak önemli bir görevi yerine getirmektedirler.

Basın ve gazeteciliğin haber vermenin, haberi duyurmanın ötesinde toplumsal bilincin oluşmasında, günlük hayatın vazgeçilemez bir öğesi olduğunu bildiren Taş, sözlerine şöyle başladı; “Bir anlamda basınımız; bizim elimiz, gözümüz, dilimiz ve sesimizdir. Gerçekleştirilenleri ve beklentileri karşılıklı olarak kamuoyuna taşıyan ve aktaran yine basın mensuplarımızdır. Bu yüzden Adıyaman ilimizin giderek gelişen kent kimliğinde basınımızın önemli bir yeri vardır. Bu nedenle basınımız ile aramızda kurulacak birlikteliğin Adıyaman’ı ve Adıyaman basınını hedefe ulaştıracağına olan inancım tamdır. Gerek fiziksel altyapıda, gerekse her türlü çalışmada İlimizin Milletvekili olarak siz değerli basın mensuplarımızın her zaman yanında olduğumu bir kez daha yinelemek istiyorum. İletişimin en güçlü kanallarından olan basın, toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasının etkili bir aracıdır. Bu yönüyle kamusal görev yapan basın mensupları, insanların yaşadığı yer ve sorunlarıyla ilgili düşüncelerini duyurarak kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Kamuoyunu, doğru, dürüst ve tarafsız bir şekilde objektif olarak bilgilendiren, görevini ifa ederken karşılaştığı sorunlara aldırmadan yeri geldiğinde canını bile feda edebilen bu meslek mensuplarının ifa ettikleri görev çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur."dedi.

Basının yaptığı doğru ve tarafsız haberlerle kamuoyunu bilgilendirdiğini, vatandaşlarla yöneticiler arasında bir köprü vazifesi kurduğunu ifade eden Milletvekili Taş, "Basın mensubu olmak sorumluluk isteyen, fedakârlık isteyen bir iştir. Basın mensubu kamu görevi yapar. Her gün onların yaptıkları haberlerle bazen hüzünlenmekte, bazen neşelenmekteyiz. Bir dakikada izlediğimiz bir haberin bile arkasında belki günlerce çalışan basın mensuplarının emekleri vardır. O detayların bizlere ulaşabilmesi için ne tür zorluklarla çalıştıklarını, nelerle mücadele ettiklerini çok iyi anlayabiliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, sürekli kendini yenileyerek her zaman daha kaliteli hizmet sunma yönünde büyük fedakârlıklarla gayret sarf ederek çalışan basın mensuplarımızın bu özel ve anlamlı gününü en içten dileklerimle kutluyor, görevlerini yaparken ebediyete intikal etmiş olan basın çalışanlarını rahmetle anarak Adıyaman İlimizin gelişiminde önemli bir görev üstlenen şehrimizdeki tüm basın mensuplarımıza selam ve sevgilerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.