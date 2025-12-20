Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 bütçesi görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, ehliyetini göstererek iktidar sıralarına seslendi. Milletvekili Tanal, '68 yaşından sonra araç kullanabilmek için sağlık kontrolünden geçmem gerekiyor. Bir arabayı teslim edemediğiniz insana bu ülkenin yönetimini nasıl emanet ediyorsunuz? Bu ülkenin yönetimi bir araçtan daha mı kıymetsiz?' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Tanal, açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

'Benim elimde şu an ehliyetim var. Bu ehliyetimin arkasında ne yazıyor biliyor musunuz? Ben 68 yaşından sonra 124 Serçe arabası, otomobil kullanabilmem için benim doktora gitmem lazım. Bir rapor almam lazım. Reflekslerim yerinde mi, değil mi? Peki bir arabayı teslim edemediğiniz insana bu ülkenin yönetimini nasıl teslim ediyorsunuz? Bu ülkenin yönetimi bir araçtan daha mı kıymetsiz?'

