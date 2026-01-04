Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Milletvekili Tanal, saldırıların açık bir emperyalist müdahale olduğunu belirterek, bu girişimlerin uluslararası hukuku, halkların egemenlik hakkını ve yaşam hakkını hedef aldığını dile getirdi.

'Venezuela Halkıyla Dayanışma İçindeyiz'

Milletvekili Tanal, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırıları açık bir emperyalist müdahaledir. Bu saldırılar uluslararası hukuku, halkların egemenlik hakkını ve yaşam hakkını hedef almaktadır. Savaşlar halklara değil; sermayeye, silah tekellerine hizmet eder. Bedelini yine emekçiler ve masum siviller öder. Savaşa karşı barışın, ölüme karşı yaşamın yanındayız. Venezuela halkıyla dayanışma içindeyiz.'

Kaynak : PERRE