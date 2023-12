Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti Grubu adına TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün bir konuşma yapan ve sözlerine Gazi Meclisimizi ve Aziz Milletimizi selamlayarak başlayan Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, Pençe-Kilit harekâtı bölgesinde PKK Terör örgütünün hain saldırısında şehit olan kahraman askerlerimiz için Allah’tan rahmet diledi. Konuşmasında İsrail zulmü altında eziyet çeken ve hayatlarını kaybeden mazlum Filistin halkının her zaman yanında olduklarını ve Gazze’deki insanlık dramının bir an önce sona ermesi gerektiğini dile getiren Milletvekili Alkayış, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Hepinizin dikkatini çekmek istiyorum: Tarih sessiz kalanları değil, sesini yükseltenleri yazar. Ülkemizin, jeopolitik bir ateş çemberinin tam ortasında bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Kuzeyimizde Ukrayna-Rusya ve güneyimizde Irak-Suriye konularına son olarak Filistin eklenmiştir. Gazze; “Daha yürümeyi öğrenmeden, ölmeyi öğrenen bebeklerin şehrine” dönüşmüştür. Gazze’de ölen sadece bebekler değil, vicdandır, insanlıktır. Bu vahşetin bir an önce son bulmasını ümit ediyorum. Ülkemiz, geçmişte kendi sorunlarıyla dahi ilgilenemeyen bir noktadan; Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde dili, dini, ırkı ve etnik kökeni fark etmeksizin, zulüm gören tüm mazlumların beklediği bir el hâline gelmiştir. Dünya üzerinde Filistin meselesine de en çok ses yükselten ülke Türkiye olmuştur. Hükümetimizden STK’lara ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan tüm siyasi partilere kadar, ülke olarak dünyaya net bir mesaj verdik. Bizler İsrail’i işgalci, Filistinlileri ise meşru müdafaa hakkını kullanarak kendi topraklarını savunan taraf olarak görüyoruz”.

Konuşmasının sonunda “Türkiye Yüzyılı”nın ilk bütçesi olan 2024 yılı bütçesinin Adıyaman’ımız ve Türkiye’miz için hayırlı olması temennisinde bulunan Alkayış; Gazi Meclisi, Milletvekillerini ve bütün vatandaşlarımızı selamlayarak sözlerini noktaladı.

