"Çözüm odaklı hayatı kolaylaştırmaya çalıştık"

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde 11 il arasında en çok yıkıma neden olan Adıyaman'ı el birliğiyle yeniden inşa edeceklerini ifade eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış," Yüzyılın Felaketi olan 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremde bir çok canımızı yitirdik bir çok yaralımız var. Öncelikle ölenlere Allah'tan rahmet ailelerine sabırlar dilerken, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. AK Parti olarak depremin ilk gününden beri sahada vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarına eğilerek çözüm odaklı hayatı kolaylaştırmaya çalıştık. Bizler Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak gece gündüz sahada olacağız. Çalmadığımız kapı, girmediğimiz gönül kalmayana kadar AK Parti hareketinin vizyonunu sonuna kadar sürdüreceğiz."dedi.

"Adıyaman'ı çok daha iyi noktalara taşımak için gece gündüz çalışacağız"

Yaşanan felaket öncesinde AK Parti olarak milatta görülmemiş hizmetleri kente getirdiklerini altını çizen Alkayış, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AK Parti olarak kurumsal bir yapıyla yatırımların önünü açmak için milletvekili arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle mücadele veriyoruz. Partimizin her kademesinde Adıyaman'a hizmet etmek için gönül seferberliğine girmiş yol arkadaşlarımızla birlikte halkımızın da desteğiyle Adıyaman'ı yeniden inşa edeceğiz. Bu kentin sorunlarını en çok bilen insanlarız ve çözümlerini de biz biliyoruz. Bu nedenle bu şehri tekrardan inşa etmek bizim görevimizdir. AK Parti siyaseti hizmet siyasetidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Adıyaman'ı çok daha iyi noktalara taşımak için gece gündüz çalışacağız"



Kaynak : PHA