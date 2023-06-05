Adıyaman Belediyesine bağlı Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi, depremden önce olduğu gibi, depremden sonra da öğrencilerini yalnız bırakmayarak eğitim ve etkinliklerle dolu hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Depremden önce eğitimlerini başarı ile yürüten Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi depremden sonrada kaldığı yerden devam ediyor. Merkez hakkında bilgi veren Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Hasan Bereket: “ Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezimiz özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayatta sosyal aktivitelerini arttırmak ve desteklemek amacıyla kurulmuş bir oluşumdur. Belediyemizin özel gereksinimli öğrencilere yönelik bu hizmeti; ailelerinde farkındalığını arttırarak öğrencilerin eğitiminin desteklenmesini sağlıyor. ” şeklinde konuştu. Yaklaşık 200 öğrencinin eğitim gördüğü merkez sorumlusu Alper Kıran yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Merkezimiz hafta içi her gün 08:00-17:00 arasında eğitim veriyor ve ortalama 200 öğrencimiz faydalanmakta, hepsinin farklı zihinsel ve bedensel rahatsızlıkları bulunmakta. Bu öğrencilerimizin tamamıyla sosyal ve uyumlu bir birey olabilmeleri için önlerinde olan tüm engelleri aşmalarına yardımcı olabilmek adına onlarla beraber hareket etmeyi, her noktada onlara destek olmayı kendimize borç biliyoruz. Kendi evladımızdan ayırt etmediğimiz çocuklarımız için 4 öğretmen ve yardımcı eğitmenlerimizle birlikte voleybol, futbol ve badminton oynayarak zaman geçiriyoruz. Ayrıca, ebru çalışmaları, ahşap boyama çalışmaları, baskı çalışmaları, kes-yapıştır el becerileri ve koordinasyon çalışmaları gibi sanat atölyesi etkinliklerimiz mevcut. Aynı zamanda, kek yapımı, bulaşık ve çamaşır makinesi kullanımı gibi eğitimleri verdiğimiz mutfak becerileri etkinliklerimiz ve ütü kullanımı, elektrikli süpürge kullanımı, manav reyonu alışveriş öğretimi gibi beceri atölyesi etkinlikleri yapmaktayız. Ancak bu etkinlikleri yaparken fiziksel aktivitelerini de artırmak adına Adıyaman Belediyesi Kapalı Spor Salonunu da aktif olarak kullanıyoruz. Çocuklarımızın burada güzel vakit geçirdiğini ve eğitimlerinde güzel sonuçlar aldıklarını görmek bizi de çok mutlu ediyor. Onlarla beraber müzik ve rahatlama odamızda eğleniyoruz. Öğrencilerimizin engellerinin onlara engel olmasına müsaade etmeyerek onları yalnız bırakmayacağız ve engelleri birlikte aşacağız."

Veliler çocuklarının bu hizmetle beraber çok eğlendiklerini ve aldıkları eğitimle büyük ilerleme gösterdiklerini dile getirerek başta Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç olmak üzere emeği geçen çalışanlara ve öğretmenlere teşekkürlerini ilettiler.



Kaynak : PHA