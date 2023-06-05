Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Doç.Dr. Resul Kurt, Türkiye Büyük Millet Meclisimizde 28. Dönem için yemin ettiklerini belirterek," 6 Şubatta meydana gelen asrın felaketinde ilimiz çok büyük bir yara aldı. Bugünden itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye Yüzyılında başta şahsım olmak üzere diğer milletvekili arkadaşlarımız ve parti yöneticilerimizle el ele verip ilimizi eskisinden daha güzel ve ileri bir seviyeye taşımak için ilimizde devam eden projeleri takip ederek en kısa sürede hizmete alacağız. İlimizin kalkınması içinde Yeni projeler ve yatırımlar için gece gündüz demeden elimizden gelenin fazlasını yaparak hak ettiği hizmeti ve yatırımları ilimize kazandıracağız" dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç.Dr. Resul Kurt, Yeni yasama dönemi Adıyaman, ülkemiz ve millet için için hayırlı olmasını diledi.



Kaynak : PHA