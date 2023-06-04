Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde en çok yıkıma neden olan iller arasında yer alan Adıyaman'da, binlerce insanın gömüldüğü Yeni Mezarlığın içler açısı haline vatandaşlar tepki göstererek, ölüye saygı gösterilmesini istediler.

Binlerce insanın kefensiz yattığı Yeni Mezarlığın halini görenler tepki gösterirken, diriye saygı kalmadığını fakat ölüye saygı olmasını istediler.

Depremin vurduğu Adıyaman'da Yeni Mezarlıktaki çevre kirliliği, biriken çöpler ile çevre düzenlemesinin yapılmamasına diriler tepki gösterdi. Mezarlıkta yakınlarının kabrini ziyarete gelen ismini vermek istemeyen vatandaşlar şunları söyledi:

"Kahramanmaraş merkezli yaşadığımız depremde binlerce canımızı toplu olarak ve kefensiz toprağa verdik. Bunların acısıyla yanarken mezarlığın bu şekilde olması ise bizleri derinden üzüyor. Aradan 4 ay geçmesine rağmen özellikle bugünlerde en çok ziyaret edilen nokta haline gelen mezarlıkta hiçbir işlem yapılmadığı sadece mezarlık için çukurlar kazıldığını görüyoruz. Dirimize saygınız yoksa bari ölülerimize saygı olmasını istiyoruz. Kentte yakınlarını kaybeden binlerce kefensiz yatan insanların makamı olan mezarlıklarda özverili bir çalışma yapılmasını bekliyoruz. Umarım sesimize kulak olursunuz ve şu pis konu ile çevre kirliliğinden bir an önce kurtuluruz. Evet bizler faniyiz ama canlılar olarak buraların tüm sorumluluğu bizlerin elindedir. O nedenle bir an önce mezarlığımıza gereken özeni gösterilmesini bekliyoruz"dedi.



Kaynak : PHA