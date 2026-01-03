Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, partisinin 100 maddelik yeni anayasa önerisini ve 'terörsüz Türkiye' hedefini değerlendirdi.

Yıldız, devletin zamanına ve şartlarına göre şekillendiğini, ancak değişmeyen bir ruhu olduğunu belirterek, 'Devlet aklı başında, her şeyden önce siyasi davranışta yüksek bir rasyonel ve amaca yönelir. Her zaman dinamiktir, bilgi aktarır' ifadelerini kullandı. Terör olgusunun çağdaş devletlerin egemenlik, güvenlik ve toplumsal istikrarını derinden sarsan çok boyutlu bir tehdit olduğunu vurgulayan Yıldız, ''Terörsüz Türkiye' hedefi bizim için tartışmaya kapatılamaz, ertelenemez ve geri dönülmez bir devlet meselesidir. Bizim çizgimiz, duruşumuz, yolumuz bellidir' ifadelerini kullandı.

Tarihsel referanslara da değinen Yıldız, 'Orhun'dan seslenen Bilge Kağan, Söğüt'te Bismillah diyen Ertuğrul Gazi, Bizans'ı deviren Fatih, düşmanı İzmir'de denize döken Mustafa Kemal'dir' ifadelerini kullandı. Yıldız, anayasal düzen, milli devlet yapısı ve üniter yönetim modelinin özellikle kurucu değerler açısından tartışma konusu yapılamayacağını belirtti.

Yeni anayasa önerisine ilişkin detaylar da paylaşan Yıldız, şunları aktardı:

Anayasanın giriş kısmı, 'Allah'ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlığı biz Türk Milleti' düsturu ile başlatıldı.

'Devletin şekli ve özellikleri' birinci maddede aynen korunarak ele alındı; son paragrafta ise 'Bu madde değiştirilemez ve değiştirilemez teklif edilemez' ibaresi yer aldı.

Temel haklara ilişkin genel rejimde 'Hakların bütünlüğü' yaklaşımı esas alındı, hakları düzenleyen tüm öğelerdeki kısıtlamalar kaldırıldı.

Hürriyetin esası ile sınırlamanın istisnası kelimesi gerçek anlamıyla buluşturuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundaki 'Milli birlik sağlama' misyonu daha da güçlendirildi.

TBMM Başkanı'na, 'tarafsız konumuyla' milli uzlaşmanın işleyişinde ve siyasi krizlerin çözümünde arabuluculuk işlevi yüklenmiş oldu.

Milletvekillerinin dokunulmazlığı ve milletvekilliğinin düşme sebeplerine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Başkanlık Sistemi, yeni anayasa bütünlüğü içinde 'kurumsal yapı'ya dönüştürüldü; Başkan ile birlikte iki Başkan ortağının seçilmesi planlandı, Başkanlık Kabinesi anayasal statüye dahil edildi, Başkanlık Hükümet Programı'nın Meclise sunulması rejimde olduğu belirtildi.

Üniter devlet ilkesine anayasa metninde açıkça yer verildi.

Feti Yıldız, açıklamasını, 'Tarih, coğrafyanın gerekli kıldığı hukuk ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak bu ilkeleri telakki etmeyi bize zorunlu kılmaktadır' sözleriyle tamamladı.

