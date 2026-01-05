'Venezuela Örneği Devletlerin Nasıl Hedef Alındığını Gösteriyor'

Ali Önat, uluslararası sistemde yaşanan krizlerin, iç cephesi zayıflatılan ülkelerin nasıl hedef haline getirildiğini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, Venezuela örneğinde terör, iç karışıklık ve toplumsal ayrışmalar üzerinden devletlerin yıpratıldığını söyledi. Bu durumun, Türkiye için yıllardır yapılan uyarıların haklılığını teyit ettiğini dile getirdi.

'15 Temmuz Bir İşgal ve Teslim Alma Girişimiydi'

Önat, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele geçirmeye yönelik açık bir işgal ve teslim alma provası olarak tarihe geçtiğini ifade etti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Devletin başını, milletin iradesini ve ülkenin geleceğini hedef alan bu kalkışmaya karşı, aziz Türk milleti canı pahasına sokağa çıkmış; tanklara, silahlara ve ihanet şebekelerine geçit vermemiştir. O gece millet, devletine ve devlet başkanına sahip çıkarak tarihe altın harflerle yazılan bir duruş sergilemiştir.'

'Terörsüz Türkiye Bir Devlet Stratejisidir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun yalnızca bir güvenlik politikası olmadığını vurgulayan Önat, bunun aynı zamanda milli birlik ve beraberliği esas alan stratejik bir devlet duruşu olduğunu belirtti.

Önat, terörden arındırılmış bir Türkiye'nin dış baskılara kapalı, bağımsız ve güçlü bir devlet yapısının en sağlam teminatı olduğunu ifade etti.

'Devlet Ebed Müddettir'

MHP'nin temel yaklaşımının net olduğunu vurgulayan Ali Önat, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

'Devlet ebed müddettir. Bu anlayış doğrultusunda, parti gözetmeksizin, ne pahasına olursa olsun devletin ve devlet başkanlarının yanında durmak, Türk milliyetçilerinin tarihi sorumluluğudur. 'Başımızı veririz, başımızdakini vermeyiz' sözü; kişilere değil, devletin iradesine, milletin seçimine ve milli egemenliğe duyulan sarsılmaz bağlılığın ifadesidir.'

'Devlet Başkanlarını Hedef Alan Söylemler Devleti Hedef Alır'

Önat, Devlet Bahçeli'nin yıllardır altını çizdiği bu duruşun, Türkiye'nin içeriden karıştırılmasına ve dışarıdan yönlendirilmesine karşı güçlü bir set oluşturduğunu belirtti. Devlet başkanlarını hedef alan söylemlerin, doğrudan devletin itibarını ve milletin iradesini hedef aldığını söyledi.

'İç Barışını Sağlayan Devletler Ayakta Kalır'

Venezuela'da yaşanan gelişmelerin önemli bir ders niteliği taşıdığını ifade eden Önat, iç barışını sağlamış, terörle arasına kesin bir çizgi çekmiş ve devlet-millet bütünlüğünü koruyan ülkelerin ayakta kaldığını; iç cephesi dağıtılan devletlerin ise dış müdahalelere açık hale geldiğini vurguladı.

'Türkiye Kararlılıkla Yoluna Devam Ediyor'

Açıklamasının sonunda Ali Önat, Türkiye'nin Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ortaya konulan bu milli duruş sayesinde; içeride huzuru, dışarıda itibarı esas alan bir anlayışla yoluna kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.

