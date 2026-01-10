Memur-Sen ve Eğitim-Bir Sen Adıyaman İl Başkanı Mehmet Demir ve yönetim kurulu üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Perre Haber Ajansına ziyarette bulundu. Perre Haber Ajansı'nda Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Akçal ile ajans muhabirleri Berfin Gürbüz, Şeriban Özçakmak ve Sibel Turan'la bir araya gelen Başkan Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Perre Haber Ajansı muhabirlerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Ziyaret sırasında basın emekçilerinin karşılaştığı zorluklara ve basının toplum açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Demir, gazetecilerin kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde üstlendikleri sorumluluğun son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Mehmet Demir, ziyarette yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Öncelikle ev sahipliğiniz için teşekkür ederim. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensubu arkadaşlarımızı ziyarete geldik. Bu vesileyle Perre Haber Ajansı'nı siz değerli gazetecilerimizi ziyaret etmek istedik.

2023 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm gazetecilerimize ve basın emekçilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bir yandan da Gazze'de görevi başında öldürülen ve şehit edilen basın emekçilerimizi anmak istiyorum. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum.

Eğitim-Bir Sen ve Memur-Sen olarak sahadayız. Üyelerimizin sorunlarını sizlerin aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyoruz, sizlerin aracılığıyla bu sorunlar için mücadele ediyoruz. Hepimiz sesimiz ve sözümüz oldunuz. Bu anlamda sizlere minnettarız. Aynı zamanda hakikatin peşinden koştuğunuz için, insan vicdanını öncelediğiniz sizleri tebrik ediyoruz. Bu işi hakkıyla yapan tüm basın emekçilerimizin Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz.'

Kaynak : PERRE