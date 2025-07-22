Memleket Partisi’nin bugün gerçekleştirilen 2. Olağanüstü Kurultayı’nda alınan kararla siyasi faaliyetlerine son verilmesinin ardından Kurucu Genel Başkan Muharrem İnce, yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamasında partinin kapanmasını bir son değil, yeni bir başlangıç olarak değerlendiren İnce, özellikle gençlere hitap ederek mücadeleye devam çağrısı yaptı.



‘Partiyi kısıtlı imkanlarla kurduk, en büyük fedakarlığı gençler yaptı’

İnce, “Olağanüstü koşullarda, kısıtlı imkanlarla kurduğumuz Memleket Partisi bugün yapılan kurultayla kapatılma kararı almıştır. Kiminizdeki iç burukluğu hissetmiyor değilim” ifadeleriyle başlayan açıklamasında, mücadele sürecindeki emeklere dikkat çekti:



“Bu partiyi hangi koşullarda, hangi fedakarlıklarla kurduğumuzu ve ayakta tutmak için ne kadar çabaladığımızı en iyi siz biliyorsunuz. En büyük fedakarlığı bez afişleri yazan, onları köprülere asan, elinde hoparlörle gezen, sabahlara kadar çalışan genç arkadaşlarım yapmıştır. Kendi adıma, ülkem adına size ne kadar teşekkür etsem azdır.”



‘Amacımız Atatürk Türkiye’sini aydınlık yarınlara taşımaktı’

Partinin temel hedefinin laik ve çağdaş Türkiye idealini savunmak olduğunu vurgulayan İnce, “Bu hedeften zerre sapmış değiliz” dedi:



“Bütün amacımız Atatürk Türkiye’sini aydınlık yarınlara taşımaktır. Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmaktır. Ülkemizi bilimde, fende, edebiyatta, sporda çağdaş ülkelerin üzerine çıkarmaktır. Bu hedeften zerre sapmış değiliz. Çabalarınız asla boşa gitmiş değildir. Lütfen kendinizi yenilmiş, terk edilmiş hissetmeyiniz.”



‘Şimdi CHP saflarını güçlendirme zamanıdır’

Memleket Partisi’nin kapatılmasının ardından mücadeleye Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında devam edileceğini belirten İnce, şu ifadeleri kullandı:



“Mevcut siyasi iklim bir araya gelmemizi ve küçük farklılıklarımızı bir kenara koyarak omuz omuza, yürek yüreğe birlikte yürümemizi zorunlu kılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, bizim bütün söylemlerimizi, iddialarımızı sahiplenen bir partidir. Yol değişir, yolcu değişir ama hedef değişmez! Muharrem İnce, bu hedefin rütbesiz neferidir. Her kim rütbe derdindeyse yanımızdan ayrılsın. Her kim hedefe inanmışsa, kolumuza girsin ve yürüsün.”



İnce açıklamasını “Memleket sevdamız Memleket Partisi ile başlamadı, onunla bitmez! Şimdi CHP saflarını güçlendirme zamanıdır. Hepinizi çok seviyorum, iyi ki varsınız, iyi ki yol arkadaşım oldunuz!” sözleriyle sonlandırdı.



Ne olmuştu?

2021 yılında kurulan Memleket Partisi, bugün Ankara’da yapılan 2. Olağanüstü Kurultay’da 277 delegeden 220’sinin ‘kapatılsın’ oyu vermesiyle siyasi faaliyetlerine resmen son verdi. Kurucu Genel Başkan Muharrem İnce, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmuş, ancak yarıştan çekilmişti. Parti, son dönemde siyasi faaliyetlerini sınırlı ölçüde sürdürüyordu.

Kaynak : PHA