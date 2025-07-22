Kurulduğu günden bu yana merkezde konumlanan ve “memleket sevdası” temasıyla siyaset sahnesinde yer edinmeye çalışan Memleket Partisi, bugün resmen kapandı. Partinin kapatılmasına ilişkin karar, Ankara’da düzenlenen 2. Olağanüstü Kurultay’da alındı. Oylamada 277 delege oy kullandı; 220’si kapatma yönünde oy verirken, 55 delege kapatılmaması yönünde oy kullandı. 2 oy ise geçersiz sayıldı.



Asuman Ali Güven: ‘Siyasi bir sürecin sonuna geldik’

Partinin Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, kurultay sonrası yaptığı açıklamada, alınan kararı “hukuki ve siyasi bir sürecin tamamlanması” olarak değerlendirdi. Güven, şu ifadeleri kullandı:



“Bugün gerçekleştirdiğimiz kurultayla birlikte hukuki ve siyasi bir süreci tamamlamış bulunuyoruz. Delegelerimiz, İl ve İlçe Başkanlarımız, Parti Meclisi Üyelerimiz ve kurucularımız; partimizin kapatılmasına büyük bir oy farkıyla karar verdiler. Memleket Partisi kapansa da bizim içimizdeki memleket sevdası asla bitmeyecek.



Biz bu memleketin ağacını, yeşilini, taşını, toprağını, insanını seviyoruz. Yüreğimizdeki bu memleket sevdasıyla, Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce’nin yanında; cumhuriyet, adalet ve demokrasi mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”



‘Değerler kalbimizde yaşamaya devam edecek’

Güven, partinin kuruluş felsefesinin Türk demokrasisine katkı sunmak olduğunu hatırlatarak, “Hukuki varlığı bugün alınan bu kararla sonlandırılmış olsa da, partimizin değerleri ve mücadelesi yol arkadaşlarımızın kalbinde yaşamaya devam edecektir” dedi. Kurucu Genel Başkan Muharrem İnce başta olmak üzere, tüm örgütlere ve gönüllülere teşekkürlerini iletti.



Av. Halil İlker Çelik: ‘Süreci şeffaf ve demokratik şekilde tamamladık’

Partinin Genel Sekreteri Av. Halil İlker Çelik ise kurultay sürecine dair teknik bilgiler paylaştı. Çelik, “Kurultayımız bugün saat 09:00 itibariyle başlamış, oylama sonuçları 17:00’de açıklanmıştır. Yapılan oylamada; 220 delege ‘kapatılsın’, 55 delege ‘kapatılmasın’ oyu kullanmış, 2 oy geçersiz sayılmıştır. Partimizin tüzel kişiliği hukuki olarak sona ermiştir.” ifadelerini kullandı.



Muharrem İnce sessizliğini koruyor

Memleket Partisi’nin kapanmasıyla ilgili gözler partinin Kurucu Genel Başkanı Muharrem İnce’ye çevrildi. Henüz bir açıklama yapmayan İnce’nin önümüzdeki günlerde karar sürecine dair değerlendirmede bulunması bekleniyor.



Memleket Partisi, 2021 yılında Muharrem İnce liderliğinde kurulmuş, ilk seçim tecrübesini 2023 genel seçimlerinde yaşamıştı. Kısa siyasi ömrüne rağmen merkez seçmene hitap etme iddiasında bulunan parti, bugün itibariyle resmi olarak siyasi yaşamını sonlandırmış oldu.

Kaynak : PHA