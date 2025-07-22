Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ı kabul etti. Kamuoyuna yansıyan bu ziyaret, sadece nezaket ziyareti olarak yansıtılsa da, Gülpınar’ın geçtiğimiz aylarda Yeniden Refah Partisi’nden istifa etmiş olması nedeniyle, kulislerde dikkatle takip ediliyor.



Bahçeli’ye Şanlıurfa sunumu

Görüşmenin içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmazken, Gülpınar’ın Şanlıurfa’da yürütülen yerel yönetim faaliyetleri hakkında Bahçeli’ye bilgi verdiği, ayrıca misafirperverliği nedeniyle teşekkür ettiği öğrenildi. Ancak bu temas, Ankara kulislerinde sadece bir nezaket ziyareti olarak görülmedi.



MHP’ye geçiş sinyali mi?

Yeniden Refah Partisi’nden istifasının ardından bağımsız olarak seçimlere giren ve Şanlıurfa’da büyük bir oy farkıyla belediye başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, uzun süredir bir partiye katılıp katılmayacağı yönündeki sorularla gündemdeydi. Özellikle AK Parti ve CHP’ye mesafeli duruşuyla bilinen Gülpınar’ın, MHP ile yakınlaşması yeni bir siyasi yönelimin işareti olarak yorumlandı.



‘AK Parti’ye, CHP’ye geçmem’ demişti

Mehmet Kasım Gülpınar, daha önce verdiği bir röportajda, "AK Parti’ye de geçmem, CHP’ye de, İYİ Parti’ye de. Bağımsız kalacağım. Halk beni bir partiye geçeyim diye oyunu vermedi. Bütün kesimler oy verdi. Bir kere onların görüşü alınmadan adım atılmaz. Ama ben sözlerimle kendimi bağladım, bitti o iş" ifadeleriyle bağımsızlık vurgusu yapmıştı. Bu açıklama, siyasi tarafsızlık taahhüdü olarak değerlendirilmişti.



Ancak bugünkü ziyaretin ardından Gülpınar’ın bu duruşunu değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle MHP’nin yerel yönetimlerde güçlenmek istediği bölgeler arasında Şanlıurfa’nın stratejik bir öneme sahip olması, bu görüşmeye siyasi anlam yüklenmesine yol açıyor.



Ankara temasları sürecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamalara göre, Mehmet Kasım Gülpınar’ın Ankara’daki temasları önümüzdeki günlerde de sürecek. Bu temasların, merkezi hükümetle yürütülen projelerin hızlandırılması ve iş birliklerinin geliştirilmesi amacı taşıdığı ifade ediliyor.

Kaynak : PHA