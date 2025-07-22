DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme taşıdığı “iki cumhurbaşkanı yardımcısı – biri Alevi, biri Kürt” önerisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. DEM Parti cephesinden bu öneriye verilen ilk resmi yanıtta Bakırhan, sadece temsil değil, doğrudan yönetime talip olduklarını belirtti.



‘Biz yönetmeye adayız’

Bakırhan, Bahçeli’nin önerisini değerlendirirken, “Neden Cumhurbaşkanı da Kürt olmasın?” ifadelerini kullandı. Sözlerini şöyle sürdürdü:



“Biz yönetmeye adayız. Önümüzdeki dönem siyasal denklem, zemin neye müsait olur onu çok bilmem ama tabii ki ülkemizde bulunan bütün renklerin, farklılıkların yönetimde yer alması, temsil edilmesi kıymetlidir, değerlidir.”



MİT görüşmesi: ‘Olumlu geçti, gizlidir’

Tuncer Bakırhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’la yapılan görüşmeye dair de açıklamalarda bulundu. Kalın ile yapılan görüşmenin içeriği hakkında bilgi vermekten kaçınan Bakırhan, görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti:



“Milli İstihbarat ile yaptığımız görüşme gizlidir. Onun için neler görüştüğümüzü söylemeyeceğim ama iyi geçti, olumlu geçti. Durumu değerlendirdik, bizi bilgilendirdiler. Bu kadar iletebilirim.”



CHP’ye çağrı: ‘Toplumsal barış için sorumluluk alın’

Bakırhan, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin olarak da Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) çağrıda bulundu. Özellikle Kürt meselesinin çözümünde CHP’nin tarihsel sorumluluğuna dikkat çeken Bakırhan şunları kaydetti:



“Çok içten ve inanarak söylüyorum, özellikle Kürt meselesinin demokratik çözümü konusunda kurucu parti kimliği ve tarihsel değerleriyle toplumun Cumhuriyet Halk Partisi’nden beklentisi çok yüksek. Çünkü bu mesele Türkiye'nin demokratikleşmesinin ve toplumsal barışın en temel unsurudur. Bu tarihi sorumluluğu üstlenerek çözüm çabasında yer almanın hepimiz ve ülkemizin geleceği için atılacak en doğru adım olacağı inancındayız.”



Ne olmuştu?

Devlet Bahçeli, geçtiğimiz aylarda MHP milletvekilleriyle yaptığı bir toplantıda, “Cumhurbaşkanı'nın iki yardımcısı olsun, biri Kürt, diğeri Alevi olsun” önerisinde bulunmuştu. Bu öneri kamuoyunda tartışmalara yol açmış, bazı kesimler tarafından “Lübnan modeli”ne benzetilerek eleştirilmişti.



Bahçeli ise dün yaptığı yazılı açıklamada önerisini teyit ederek şunları söylemişti:



“Türkiye'mizi yoran, yıpratan, enerjisini çalan, fahiş mahiyetli sosyal ve ekonomik maliyetlere neden olan etnik ve mezhep temelli dayatmalara karşı Terörsüz Türkiye'nin adım adım ilerlediği bir dönemde, iki Cumhurbaşkanı Yardımcısından birisinin Alevi, diğerinin de Kürt olabileceği değerlendirilmiştir.”



Bahçeli ayrıca önerisinin “çarpıtıldığını” savunarak, Türkiye’nin Lübnan gibi kaotik yapılarla kıyaslanamayacağını ve buna kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade etmişti.

Kaynak : PHA