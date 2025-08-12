Alternatif müziğin güçlü ve özgün kalemlerinden Mela Bedel, yeni single’ı “Hadi Yallah” ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

Bugüne kadar arka arkaya yayımladığı Ben Sana Gelemem, Canım, Alayı Yalan, Ne İstedim ki Senden, Darıldım, Ben Değilim, Nolduysa Oldu gibi şarkılarla milyonlarca dinlenmeye ulaşan ve müzikseverlerin kalbinde ayrı bir yer edinen Mela Bedel, geçtiğimiz yıl kazandığı “En İyi Şarkı” ödülünün ardından yeni çalışmasıyla da iddiasını sürdürüyor.

Sözleri Mela Bedel’e, bestesi ise Mela Bedel ve başarılı müzisyen Umur Doma’ya ait olan “Hadi Yallah”, enerjik ritmi ve güçlü mesajıyla dikkat çekiyor. Kulaklarda iz bırakacak bir yaz hiti olmaya aday şarkı; aşk, dostluk ya da arkadaşlık fark etmeksizin toksik bir ilişkiye veda eden ve artık kendine sınırlar çizen bir karakterin hikâyesini anlatıyor.

Mela Bedel, “Hadi Yallah” ile dinleyiciyi hem duygusal hem de ritmik bir yolculuğa çıkarıyor. Artık susmayan, geri adım atmayan ve “Ben buradayım” diyenlerin şarkısı olmaya hazırlanan bu eser; Mela Bedel’in samimi, net ve güçlü yorumuyla birleşerek yalnızca müzikseverlere değil, duygusal bir dönüşüm yaşayan herkese hitap ediyor.