Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı bulutlu, Muğla ve Antalya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde artmaya devam edeceği, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km /saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Orta Karadeniz, Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı), yarın sabah saatlerinden sonra Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batı kesimleri) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-80 km/saat, yer yer 90 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 20°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 11°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-80 km/saat, yer yer 90 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 15°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 8°C, 19°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 12°C, 20°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 5°C, 15°C

Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Antalya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 8°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 11°C, 19°C

Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 21°C

Parçalı bulutlu

K.MARAŞ 6°C, 19°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 4°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA 3°C, 17°C

Parçalı bulutlu

SİVAS -2°C, 10°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 17°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 4°C, 23°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 2°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Rüzgârın; Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 5°C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 11°C, 23°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 4°C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 10°C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ 0°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -9°C, 2°C

Parçalı bulutlu

KARS -11°C, 3°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 0°C, 13°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADIYAMAN 5°C, 17°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 2°C, 18°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 20°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz'in batısı ve Marmara'da fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu,Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, doğusu öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerine kadar 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz'in batısı öğle saatlerine kadar 3,5m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyi akşam saatlerine kadar 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, güneyi 3,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Güney Ege sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 5 ila 7, sabah 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, sabah 3,0 ila 4,0m, yer yer 5,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.