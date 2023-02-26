Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı bulutlu, Muğla ve Antalya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde artmaya devam edeceği, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km /saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Orta Karadeniz, Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı), yarın sabah saatlerinden sonra Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batı kesimleri) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-80 km/saat, yer yer 90 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 11°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-80 km/saat, yer yer 90 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 8°C, 19°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 12°C, 20°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Antalya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu
K.MARAŞ 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KONYA 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu
SİVAS -2°C, 10°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 4°C, 23°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 2°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Rüzgârın; Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ 0°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM -9°C, 2°C
Parçalı bulutlu
KARS -11°C, 3°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 0°C, 13°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADIYAMAN 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR 2°C, 18°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 8°C, 20°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz'in batısı ve Marmara'da fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu,Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, doğusu öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerine kadar 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz'in batısı öğle saatlerine kadar 3,5m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyi akşam saatlerine kadar 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, güneyi 3,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Güney Ege sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 5 ila 7, sabah 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, sabah 3,0 ila 4,0m, yer yer 5,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.